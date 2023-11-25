網路投資被騙160萬！他出招反擊　500萬為誘逮車手「還全程錄影」

記者鄧木卿／台中報導

台中市60歲蔡姓男子半年前結識1名女網友，2人聊出信任後，接受女網友建議的網路投資「飆股課程」，短短4天內即匯出160萬元，直到被對方勸進認購更多股票時起了疑心，但觀察了6個月最終還是被騙，蔡男強忍怒氣冷靜以對，以增資500萬為由引誘車手到家裡取款，當26歲的韓姓男子一打開錢袋，埋伏員警現身，韓嚇得說不出話，蔡還把整個過程拍下，做為未來將韓定罪的證據。

▲▼台中男子不堪網路投資被騙160萬元，於是以加碼500萬為由釣出車手。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局黎明派出所接獲蔡姓男子報案表示，他今年5月在網路認識一名女網友，2人聊了半年，女網友開始推薦「飆股課程」，極力鼓吹「高收益」、「投報率高」、「簡單好操作」等，蔡男敵不過誘惑，下載投顧APP，4天內投資160萬元，後來對方持續勸誘認購數百萬元股份，蔡男遲遲不答應，帳戶即遭凍結，蔡男這才驚覺上當。

蔡男在警方建議下，佯稱告知對方猶豫數日後，決定答應以500萬元認購股份，對方見獵心喜，以為這次能海撈一筆、大宰肥羊，於是相約到蔡男住家取款。

黎明所所長王凱政率領警員蔡富穎、林聖皓、陳政男、鄒萬平、李鳶事先前往埋伏，一組人在外守望，搜尋有無收水人或照水人，另一組人則在屋內等候。

韓男依約到達，表示是投顧公司專員，要來收取投資現金，正當韓男清點現金時，員警現身表明身分，韓男嚇得目瞪口呆，員警訓斥韓男自己只拿非常少的跑腿費，錢全都被上手拿走，自己吃上官司，也害別人損失慘重，得不償失，偵訊問依詐欺、洗錢防制法送辦。