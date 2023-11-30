「與1000個處女做愛」誆修行！邪教大師強迫信眾雜交　逃6年落網

▲邪教教主比沃拉魯逃亡6年後，28日終於在法國落網。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

71歲邪教教主比沃拉魯（Gregorian Bivolaru）逃亡6年後，28日終於在法國落網。他自封瑜珈大師，並且創辦「精神融入絕對運動」（MISA），卻被多名前成員指控，迫使信眾與自己發生集體性行為、捐獻大量資金，還深信要與1000名處女發生性關係，才能達成最高的精神境界。

BBC等外媒報導，受害者指控，MISA與比沃拉魯涉嫌虐待、性侵、綁架、人口販運、強迫人們發生性行為並參與色情片演出。法國當局接獲通報後，7月起展開調查，28日上午出動175名警力，同時突襲邪教各大據點，並在巴黎近郊一間房屋內，逮捕了教主與其40名信徒，還發現26名女性被關押在「惡劣的環境」裡。

比沃拉魯來自羅馬尼亞，自稱在青少年時期「達成一系列通常被視為超自然現象的心理成就」，1978年開始教授瑜珈，這在當時仍受共產統治的羅馬尼亞被認定為非法行為。1990年代，他創辦MISA推廣「色情密宗瑜珈」，之後逐漸宣揚至海外，在近30個國家以不同名稱開設學校。

不過，MISA於2011年在印度與阿根廷捲入色情瑜珈醜聞，2012年在義大利被指控性奴役。比沃拉魯也被指控與未成年人發生性行為，2013年在羅馬尼亞被定罪，2016年從法國被引渡回去，但2017年有條件獲釋後，竟隨即展開逃亡。與此同時，他也因為人口販運而在芬蘭被通緝。

馬奎斯（Agnes Arabela Marques）受害時年僅15歲，因為聽信大師說法，誤信與其做愛就能達到密宗靈性而遭侵犯。她回憶，比沃拉魯相信，若與1000名處女做愛，就能達到最高精神境界，公寓裡總是擠滿將要發生關係的女孩。

芬蘭人權運動家伊索塔洛（Seppo Isotalo）曾向MISA提供協助，但後來指控大師為了金錢剝削信眾，還把女性送到日本脫衣舞俱樂部。他透露自己2007年曾與比沃拉魯密會，眾人等待數小時才見到大師，但頓時之間「房間裡的人們全都跳起來親吻他的雙腳。而我沒有這樣做。」

丹麥前信徒施莫克（Kim Schmock）表示，加入之後組織成員控制欲越來越強，導致自己根本沒時間陪伴親友，但發現時為時已晚。他透露，MISA會舉辦奇怪又色情的儀式，包括每年夏令營的「夏克提小姐（Miss-Shakti）比賽」。芬蘭媒體MOT爆料，報名者要附上身穿泳褲或比基尼的照片，還要提供梅毒及HIV陰性檢測證明，在鏡頭前自慰則是活動的一部分。

不過，面對長年來的一切犯罪指控，比沃拉魯都斥為「捏造的事實」。

►►►邪教教主自製長生不老藥！地窖搜出180kg水銀 後宮爽擁10女

►►►雜交趴內幕！女主角大戰30男「乳頭咬到流血」 淫玩1晚只賺幾千塊

►►►人妻極樂雜交18男！ 老公一旁嗨翻觀戰「還幫忙發保險套」

