「內褲有蛆在蠕動」妹子1壞習慣崩壞　全場傻：以為常識

▲原PO驚見內褲上面有蛆在蠕動。（示意圖／記者田暐瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「不喜歡洗內褲的女孩拜託看一下！」一名妹子說道，自己懶惰並沒有天天洗內褲，都是累積好幾天才做清洗，結果發現乾掉的分泌物有異物，睜大眼睛一看崩潰了，「我的內褲上面長蛆了...超噁心！」該文章一出，引來全場網友臉垮回應，「我國小三年級就天天自己手洗內褲了，我以為這是常識！」

一名女網友在Dcard自曝，穿過的內褲都是累積好幾天才一次清洗，怎料翻開查看上面的分泌物時，發現周圍呈現白白一粒一粒的，「想說白帶都是塊狀的，而且形狀都這麼一致...之後發現居然在動，我的內褲上面長蛆了...超噁心！」

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原PO崩潰直呼，雖然蛆可以沖掉，但根本不敢再穿這些內褲了，「還是把那幾件內褲全丟了，留著也不敢穿。」

原PO也坦言，不該懶惰把內褲累積好幾天才做清洗，「這次是第一次親眼看到報應，我以後會乖乖每天洗內褲了。」最後，原PO也勸唸，假如真的有人也不喜歡洗內褲，「拜託不要拖，把庫存減少到兩件也好」，要養成每天洗內褲的習慣。

文章曝光後，一票網友狂搖頭回應，「是你習慣太差」、「我國小三年級就天天自己手洗內褲了，我以為這是常識」、「即使再累，也每天手洗」、「到底累積幾天...也太噁心了吧」、「洗內褲要用手洗，不然內褲會黃黃的，內褲當天洗完澡洗完就要去曬」、「是妳太邋遢，加上本身分泌物多」。

▲內褲要定時汰舊換新。（示意圖／記者李佳蓉攝）

事實上，不少女性認為「手洗內褲」比較好，婦產科醫師張瑜芹曾透露，「其實手洗容易導致洗滌劑殘留在內褲上，對私密處造成刺激」，另外若洗完後水擰不夠乾，更容易使細菌滋生。所以除了內褲沾到分泌物或經血時需要強力洗滌，可以「先手洗再機洗」，否則平時用洗衣機清洗即可，「省時省力更健康」。

張瑜芹也給予建議，當內褲出現「3情況」就應該汰換，包括已穿3～6個月、內褲已經鬆掉了，以及有分泌物黃漬殘留，若本身常有私密處症狀困擾者，更應該定期汰換內褲。不只是女生，她提醒，男生定期更換內褲也能減少皮膚、私密處發炎及搔癢。