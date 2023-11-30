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國道上疑比不雅手勢遭攔查　駕駛扯嗓門怒吼「我比YA」：好大官威

▲▼ 男子疑似比不雅手勢在國道上遭攔查。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲男子疑似比不雅手勢在國道上遭攔查。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者張君豪、黃資真／台北報導

國道警方日前在國道1號北向21公里處內湖路段，發現一名駕駛人疑似比出不雅姿勢，攔下盤查，結果駕駛人不滿將全程PO上網路，自清稱他明明是比YA，怒轟國道警「好大官威」。對此，警方回應，經查駕駛違規事實不明確，叮囑注意安全後讓其離去，

案件發生在本月11日下午2時許，駕駛搭載1名女子行經國1內湖段時，疑似開窗將頭手伸出做出不雅姿勢，遭到國道警方攔查質問，駕駛氣炸強調他明明比的是YA，還將盤查過程PO上抖音，寫下「好大的官威」、「以後國道禁止比YA」、「渺小的我」。

畫面中可以看見，警員表示因比出不雅姿勢所以進行攔查，駕駛扯著嗓門怒吼「我比YA，我從頭到尾都這樣」，警員又提醒頭手不能伸出窗外，他們都有影像存證，駕駛直接拿著手機錄影下車對質，「我也有影像，我自己也是跑警政的，到底誰這麼了不起？」畫面曝光後吸來一票網友留言吃瓜「求等下集」。

國道警方回應，同仁於勤務中發現該車疑似搖下車窗將頭手伸出車外比手勢，基於行車安全考量，將其攔查到路肩盤查，並查證身分，經駕駛人說明情形，因違規事實不明確，大隊同仁即叮囑其注意安全後讓其離去。

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國道1號內湖不雅手勢攔查國道警察

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