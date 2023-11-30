退休國文名師遭染毒外甥砍死！　作家學生哀悼：造就現在的我

▲死者譚姓女師世中山女中的退休國文教師。

圖文／鏡週刊

台北市內湖區昨（29日）驚傳砍人命案，有毒品等多項前科的37歲朱姓男子因缺錢花用，向76歲的譚姓阿姨借錢未果，竟持刀將她砍死。據了解，譚姓死者是中山女中的退休國文教師，長年關心教改議題，在教育界有一定知名度，噩耗傳出後，昔日學生也紛紛哀悼，「她是位非常好的老師！」

據了解，凶嫌朱男是譚女的外甥，朱男經常惹是生非，去年因為在自家放火而被父母趕出家門，不過譚女持續關心他，也曾多次給錢幫助朱男度日，朱男只要缺錢就會向譚女要錢。事發當天早上，朱男到譚女住處附近等她但討錢未果，接著竟持刀將譚女砍死。全案將朝殺人罪方向偵辦。

譚女曾在中山女中教授國文，退休後仍持續關注教育議題，長年關心教改，曾為課綱議題參加記者會倡議，在教育界有一定知名度。憾事傳出後，被譚女教過的學生紛紛在臉書哀悼，「沒想到竟然是這樣得知老師的消息，好難過~」「她是位非常好的老師！真是太不幸了！」

著有多本行銷書籍的作家張敏敏也發文透露，新聞一出高中同學群組炸鍋了，回憶譚老師當年在學校時以「大砲風格」風靡學生，上她的國文課從來都不是壓力，譚老師給她的文學底子，讓她發覺字詞的美，「造就現在的我，得以進入寫專欄，出書的美好世界。」並分享詩人同學漫魚為譚老師寫的詩，「我借花獻佛，僅以這首詩，放在我的FB裡，讓老師知道，我永遠記得她的身影。」

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