ET專訪／開戰！侯友宜、趙少康、韓國瑜將合體　5場萬人造勢秀肌肉

▲國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康專訪。（圖／記者湯興漢攝）

◎採訪：陶本和、崔至雲、鄭佩玟、蘇晏男

◎攝影：宋良義、湯興漢

記者鄭佩玟／台北報導

選戰進入倒數45天，國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康今（29）日接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，被問到未來選戰策略，侯友宜說，政黨還是很有實力，若沒有實力哪有辦法整個在陸戰、空戰全面啟動？趙少康則透露，與前高雄市長、不分區第一名韓國瑜三人即將合體，目前規畫至少有五場大造勢，選前之夜期待是在凱道舉辦，但他也笑說，「前提是要借的到啦！」

對於之後贏的戰略，趙少康說，本來侯友宜負責中南部，因為本土、親民形象深植人心，自己來顧北部，但想一想，其實新北是侯友宜大本營，「侯友宜是全能參選人啊！」兩個人就是穿插，有的地方分工，有的地方分進合擊，如果有新的政策也會討論，也都會提出一些建議。

是否能看到侯趙韓三人合體的畫面？趙少康說，韓國瑜的行程也很多，身為不分區第一名，有責任義務帶頭衝，目前規劃大型造勢最少5場，希望選前之夜能辦在台北的凱道，雖然不一定借得到，但還是要去試試看。

侯友宜也強調，國民黨就是打團隊戰，政黨實力擺在那邊，若沒有實力哪有辦法整個在陸戰、空戰全面啟動？最重要的是大家組成團隊，「我也是打仗出身的，很清楚仗要怎麼打」，侯友宜也讚趙少康，最後藍白合破局前，趙還是堅持要合，這是根本態度，「出來幫我就是情義相挺，當然還有更多是為人民、為國家做事、不是為個人」，侯友宜61歲出來選舉，其實也是一個目標而已，能夠團結台灣，為台灣做事情，讓台灣往前走。

隨著「侯康配」登場，國民黨隨即下令，禁止柯文哲替自家立委參選人站台，侯友宜對此直言，黨中央已下軍令，講得非常清楚就是各戰各的，沒有模糊空間，「這是打仗嘛！現在已經開打了，各自努力！」柯文哲也自己也先講過了，就是兄弟登山、各自努力。

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