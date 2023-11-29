開放陸生就業？　賴清德競辦：侯友宜陷台灣青年於不義

▲賴清德競總發言人陳世凱（右）與民進黨發言人張志豪（左）。（資料照／翻攝自民進黨YouTube）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日表示，兩岸和平是經濟發展的根本，未來重新協商兩岸經合架構協議（ECFA），包括服貿、貨貿協定，並開放陸生在台就業。對此，民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱今（29）批評，昨日台股大盤收盤，加權指數超越香港恆生指數，說明香港面臨外資出走、股市衰落的狀況，侯此舉是陷青年未來於不義。

陳世凱今天質疑，可能遭受影響範圍及相關配套措施，侯友宜至今一項都無法說明，卻急著要開放中生來台工作，參照先前中國才剛蓋牌青年失業率數字，讓人不禁懷疑，難道侯友宜是想幫中國解決嚴重的青年失業問題嗎？

陳世凱表示，昨日台股大盤收盤，加權指數超越香港恆生指數，是近31年來首次「黃金交叉」。其一，代表台灣整體經濟近幾年持續穩健發展；其二，也說明了受到中國緊密控制政治與經濟，沒有自由、沒有主權的香港，已經面臨外資出走、股市衰落的狀況。

陳世凱指出，中國經濟逐年衰退，人口失業率居高不下，中國甚至已經選擇蓋牌、不公布數字的此刻，侯友宜卻提出要開放中生來台就業，完全不顧台灣年輕人未來的勞動環境與工作權益，根本就是陷青年的未來於不義。他強調，台灣三十年磨一劍的經濟優勢能否持續下去、台灣是否能繼續與世界接軌，取決於台灣的未來將交到誰的手中。

此外，民進黨發言人張志豪也說，服貿議題已是10年前的過時產物，近幾年台灣經濟發展穩健，台股加權指數31年來已首次超越港股恆生指數，反觀中國青年失業率超過20%，平均每5位青年人即有1人失業，失業總人口估算高達2500萬人以上，比台灣總人口數還多，只有藍白兩黨假裝看不到。

張志豪說，可見藍白兩黨不僅是活在過去，更始終對中國抱持不切實際的幻想，請「侯康配」停止衝康台灣年輕人，也請民眾黨總統參選人柯文哲適可而止，不要為了選舉而犧牲國家利益；民進黨支持健康有序的兩岸交流，但兩岸經貿交流不能設置任何政治目的，或以不公平貿易來進行差別對待，尤其中國經濟情勢丕變，國際社會應對中國經濟脅迫，紛紛強化經濟安全戰略，兩岸經貿交流與各項協議應該要兼顧開放與風險，也要與社會進行充分溝通。