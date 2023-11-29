高雄「手搖杯正妹」爆紅！粉絲朝聖撲空　里長曝：那一排是戰區

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鹽埕區七賢三路一間手搖杯店的女店員，因認真工作的美照曝光而爆紅。《ETtoday新聞雲》記者今實際走訪，現場不少客人都特地前來朝聖，可惜女店員今未露面，讓大家只能抱憾離開。當地里長透露，那一整排是飲料店戰區，旁邊其他家飲料店也都有正妹女店員，經過時感覺生意特別好。

▲美食網紅「陳尼力」分享手搖杯店的正妹店員，吸引1.6萬名網友按讚分享。（圖／翻攝跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活、陳尼力臉書）



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▲▼高雄「手搖杯正妹」爆紅，店家生意特別好。（圖／記者賴文萱攝）

美食網紅「陳尼力」近日在粉專「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」近日到鹽埕區七賢三路買手搖杯時，意外目睹店內一名正妹店員，因此立刻拍照PO網分享。

▲▼許多網友看完後都想朝聖手搖杯店。（圖／翻攝跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活、陳尼力臉書）



而該照經過「K Taiwan 」轉發，已吸引1.9萬名網友按讚留言。記者今日實際走訪飲料店，但並未發現女店員的蹤影，同事相當低調，不願透露女店員的班表，只說她在這邊上班一陣子了。

飲料店官方也出面喊話表示，感謝大家的熱烈迴響，大家盛情難卻門市夥伴有點承受不住，歡迎大家多多關注手上一杯茶裡面的專業跟投注的精神唷！茶也是食物，需要大家更多的注視。

▲▼當地里長透露，那一排是飲料店戰區，每家都有正妹女店員。（圖／記者賴文萱攝）

一名上班族表示，因為剛好到附近工作，所以就跑來看看，笑說「有就看看，沒有的話也還好啦！主要目的是買飲料」；另外，還有中山大學大學生，以及來高雄玩的遊客特地前來朝聖，可惜都未能等到女店員現身，只能帶著遺憾離開。

當地鹽埕區中原里的里長洪玄志受訪表示，其實那一整排是飲料店戰區，每一家都有正妹女店員，在網路爆紅前已經很多人都知道了，且各自有不同擁護者，最近又登上網路後，走過去都感覺生意特別好。

但他也透露，女店員紅了之後似乎比較少看見，變成男店員站櫃檯比較多。因此，若想看見女店員本人可能得碰碰運氣了。