史上最恐怖鯊魚攻擊事件！　4天內百名船員遭啃食身亡

▲美國印第安納波利斯號重型巡洋艦（USS Indianapolis CA-35）。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

史上最恐怖鯊魚攻擊事件，同時也是美軍歷史上單一船隻沉沒死亡人數最多的慘劇，發生在1945年7月30日，當時美國的印第安納波利斯號重型巡洋艦（USS Indianapolis CA-35）被一艘日本潛艇擊沉，倖存的890名船員在海上漂浮數日，不得不面對失溫、脫水、鹽中毒及海裡的鯊魚，其中便有約百人葬身鯊魚之腹。

據UNILAD的報導，1945年7月底，波特蘭級重型巡洋艦（Portlandclass cruiser）印第安納波利斯號負責將大量原子彈零組件運送到太平洋天寧島（Tinian）上，組裝後的原子彈將會被投擲在日本廣島。然而當時船上的1195名官兵無論如何也想不到，一場可怕的災難正在等待著他們。

完成任務後，印第安納波利斯號前往菲律賓群島，並不幸在7月30日午夜被日本伊號第五十八潛艇發現。日軍毫不猶豫地發動了攻擊，並成功地用魚雷擊沉了這艘美國軍艦。12分鐘內這艘巡洋艦沉沒了，大約300名海員在此過程中喪生。

800多名在巡洋艦沉沒事件中倖存下來的船員熬過了漫漫長夜，在第2天清晨太陽升起時，他們看到了一副恐怖的景象：附近海面上出現了數以百計的鯊魚鰭。吸引鯊魚的是那些在巡洋艦爆炸沉沒中死去或受傷的船員的血，以及許多在海中漂泊的屍體。大量最具攻擊性的鯊魚「遠洋白鰭鯊」（Oceanic whitetip shark）開始在穿著救生衣、在水中漂浮的船員周圍聚集

瘋狂的捕食很快又吸引了越來越多的鯊魚，當數百條鯊魚把大部分屍體啃食完畢後，牠們開始將注意力轉移到還活著的人身上。倖存者很快意識到，只有聚集在一起才有可能生存下去。透過此種方式，他們一起反擊試圖靠近的鯊魚，並互相留意同伴身後的鯊魚。不過受傷的人在這些貪婪的動物面前幾乎沒有生存希望，鯊魚很快便將他們吃掉。

由於救生艇不足，食物和淡水短缺，倖存的890名落水船員不但得隨時提防鯊魚的攻擊，還不得不面對失溫、脫水的威脅，有些船員甚至因為極度口渴開始喝海水，並導致鹽中毒。這些人變得異常狂躁，開始瘋狂地四處亂撞，而這樣的行為又吸引了更多的鯊魚，現場如同人間煉獄。

一直到巡洋艦沉沒4天後，一架洛克希德公司PV-1文圖拉巡邏機在巡邏中發現了落水的倖存者，海軍才知道印第安納波利斯號已經沉沒。最終只有316人倖免於難，使之成為美軍歷史上單一船隻沉沒死亡人數最多的慘劇，也是迄今有記錄以來最嚴重的一次鯊魚襲擊事件。

目前並不知道具體有多少船員死於鯊魚的襲擊，但據估計，與鯊魚直接相關的死亡人數從幾十人到150人不等。

美國海軍控訴印第安納波利斯號艦長麥克維（Charles McVay）應對此次災難負責，稱他沒有指揮巡洋艦進行之字航線航行，導致軍艦容易受到攻擊。1945年12月，軍事法庭對麥克維進行了審判，儘管後來被恢復軍職，但麥克維最終還是承受不起輿論壓力選擇結束了自己的生命。直到2000年柯林頓總統和國會才正式宣佈麥克維無罪，然而對他來說，官方的赦免遲到了數十年。

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