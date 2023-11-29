　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

史上最恐怖鯊魚攻擊事件！　4天內百名船員遭啃食身亡

史上最恐怖鯊魚攻擊事件！　4天內百名船員遭啃食身亡

▲美國印第安納波利斯號重型巡洋艦（USS Indianapolis CA-35）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

史上最恐怖鯊魚攻擊事件，同時也是美軍歷史上單一船隻沉沒死亡人數最多的慘劇，發生在1945年7月30日，當時美國的印第安納波利斯號重型巡洋艦（USS Indianapolis CA-35）被一艘日本潛艇擊沉，倖存的890名船員在海上漂浮數日，不得不面對失溫、脫水、鹽中毒及海裡的鯊魚，其中便有約百人葬身鯊魚之腹。

UNILAD的報導，1945年7月底，波特蘭級重型巡洋艦（Portlandclass cruiser）印第安納波利斯號負責將大量原子彈零組件運送到太平洋天寧島（Tinian）上，組裝後的原子彈將會被投擲在日本廣島。然而當時船上的1195名官兵無論如何也想不到，一場可怕的災難正在等待著他們。

完成任務後，印第安納波利斯號前往菲律賓群島，並不幸在7月30日午夜被日本伊號第五十八潛艇發現。日軍毫不猶豫地發動了攻擊，並成功地用魚雷擊沉了這艘美國軍艦。12分鐘內這艘巡洋艦沉沒了，大約300名海員在此過程中喪生。

800多名在巡洋艦沉沒事件中倖存下來的船員熬過了漫漫長夜，在第2天清晨太陽升起時，他們看到了一副恐怖的景象：附近海面上出現了數以百計的鯊魚鰭。吸引鯊魚的是那些在巡洋艦爆炸沉沒中死去或受傷的船員的血，以及許多在海中漂泊的屍體。大量最具攻擊性的鯊魚「遠洋白鰭鯊」（Oceanic whitetip shark）開始在穿著救生衣、在水中漂浮的船員周圍聚集

瘋狂的捕食很快又吸引了越來越多的鯊魚，當數百條鯊魚把大部分屍體啃食完畢後，牠們開始將注意力轉移到還活著的人身上。倖存者很快意識到，只有聚集在一起才有可能生存下去。透過此種方式，他們一起反擊試圖靠近的鯊魚，並互相留意同伴身後的鯊魚。不過受傷的人在這些貪婪的動物面前幾乎沒有生存希望，鯊魚很快便將他們吃掉。

由於救生艇不足，食物和淡水短缺，倖存的890名落水船員不但得隨時提防鯊魚的攻擊，還不得不面對失溫、脫水的威脅，有些船員甚至因為極度口渴開始喝海水，並導致鹽中毒。這些人變得異常狂躁，開始瘋狂地四處亂撞，而這樣的行為又吸引了更多的鯊魚，現場如同人間煉獄。

一直到巡洋艦沉沒4天後，一架洛克希德公司PV-1文圖拉巡邏機在巡邏中發現了落水的倖存者，海軍才知道印第安納波利斯號已經沉沒。最終只有316人倖免於難，使之成為美軍歷史上單一船隻沉沒死亡人數最多的慘劇，也是迄今有記錄以來最嚴重的一次鯊魚襲擊事件。

目前並不知道具體有多少船員死於鯊魚的襲擊，但據估計，與鯊魚直接相關的死亡人數從幾十人到150人不等。

美國海軍控訴印第安納波利斯號艦長麥克維（Charles McVay）應對此次災難負責，稱他沒有指揮巡洋艦進行之字航線航行，導致軍艦容易受到攻擊。1945年12月，軍事法庭對麥克維進行了審判，儘管後來被恢復軍職，但麥克維最終還是承受不起輿論壓力選擇結束了自己的生命。直到2000年柯林頓總統和國會才正式宣佈麥克維無罪，然而對他來說，官方的赦免遲到了數十年。

延伸閱讀
不怕黑歷史！林襄寫真公開10年前舊照
新毒王1／「署長情資」破史上最大毒品案　檢警疑黑幫聯手打造新毒王
LINE「記事本」資料外洩…用戶可看別人資料　官方：收到這通知快改密碼

ET快訊
勞斯萊斯Spectre抵台...有人買了！選配完破3000萬
日本「新島嶼」變胖了！最新畫面曝光
快訊／大逆轉！涉殺母詐領保險　改判無罪確定
台積電人妻激戰男同事！　鹹濕對話曝
第一次看NBA「登大螢幕」！元元中空身材兇爆
鳳梨女友10年前「還沒動醫美真面目曝」！認了唯一動刀的五官
快訊／美軍「魚鷹式直升機」日本外海墜落　8人生死不明
37歲莊群施「突頭暈」猝逝　醫揭2可能原因：很多沒什麼徵兆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本「新島嶼」變胖了！最新畫面曝光　火山噴發直衝200公尺高空

史上最恐怖鯊魚攻擊事件！　4天內百名船員遭啃食身亡

快訊／美軍直升機「左引擎噴火」墜日本外海　機上8人生死不明

韓國又慘敗！2030世博主辦權「輸給利雅德」　釜山民眾尷尬呆愣

罕見「地震魚」現蹤加勒比海！居民撈上岸驚叫　地點正巧是斷層帶

金髮女突然脫陌生男褲子「機艙內咬咬」　男放棄抵抗機上乘客嗨爆

中國男在日「亂刀砍死」24歲櫻花妹！　警到場時呆站一旁被逮

懷疑女兒害家庭失和！印度狠父爆氣「割喉放血」　把她燒成焦屍

女喝到斷片被男友丟進熱水浴缸　受困6小時「燙到皮膚脫落」身亡

鶼鰈情深！美前總統卡特臨終關懷　堅持「坐輪椅」出席妻子悼念式

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

方志友嫁楊銘威8年不悔..一招搞定雙子座！　父逝「隔3個月才哭」憾：他沒看過我的戲

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲　母慟：死在酒店員工更衣室

日本「新島嶼」變胖了！最新畫面曝光　火山噴發直衝200公尺高空

史上最恐怖鯊魚攻擊事件！　4天內百名船員遭啃食身亡

快訊／美軍直升機「左引擎噴火」墜日本外海　機上8人生死不明

韓國又慘敗！2030世博主辦權「輸給利雅德」　釜山民眾尷尬呆愣

罕見「地震魚」現蹤加勒比海！居民撈上岸驚叫　地點正巧是斷層帶

金髮女突然脫陌生男褲子「機艙內咬咬」　男放棄抵抗機上乘客嗨爆

中國男在日「亂刀砍死」24歲櫻花妹！　警到場時呆站一旁被逮

懷疑女兒害家庭失和！印度狠父爆氣「割喉放血」　把她燒成焦屍

女喝到斷片被男友丟進熱水浴缸　受困6小時「燙到皮膚脫落」身亡

鶼鰈情深！美前總統卡特臨終關懷　堅持「坐輪椅」出席妻子悼念式

大陸官媒：「加快經濟恢復」是必須全力打好的硬仗

南台中家扶歲末送暖被！助貧困家庭生活品質　愛的禮物尚缺330份

調皮鳥鑽進包包頭「變活體髮簪」休眠　阿母傻眼：被扯了多根毛！

萬海「朗春輪」新船命名典禮　新訂造逾兩萬個貨櫃

開2億美元換柯當副手「掮客來自國民黨」？　中投否認卻曝光本名

蕭秉治點閱破2千萬！　點亮「10公尺高聖誕樹」同歡歌迷

曾引進溫娣漢堡聲名大噪　台中消失的百貨「1坪8萬沒人要」

台中吳寶春Oreo冰淇淋腸桿菌超標71倍　衛生局：現已停售

老公不爭氣還搞外遇！人妻衝公婆家發傳單　怒嗆：什麼樣的媽媽

2492.6萬！最貴電動車王「勞斯萊斯Spectre」抵台　已有富豪出手

好酸！萌弟吃橘子臉皺一團XD　搭配爆笑手勢逗樂幼兒園老師

國際熱門新聞

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

女突然脫陌生男褲子　「機艙內咬咬」乘客嗨爆

最偏遠郵局徵人了！幫企鵝鏟屎「月薪7萬」

警尪加班！妻一查心碎：去518次「女警香閨」

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

即／美軍直升機日本外海墜落　8人生死不明

巴菲特「親密戰友」查理蒙格逝世　享耆壽99歲

中國男在日「亂刀砍死」24歲櫻花妹

烏情報首長夫人遭下毒　多名官員出現中毒症狀

馬斯克訪以獲人質紀念吊牌　承諾每天戴身上

哈瑪斯想延長停火！　自曝「亮出所有底牌」盼達成協議

印度隧道坍塌　受困41工人全獲救

印度41人受困隧道　首位工人被救出

女歌手台上脫內褲　「倒酒入褲」餵粉絲喝

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

20歲柯辰勳死前「身體突不穩」冒異狀！畫面被拍到

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

柯辰勳身亡礁溪長榮酒店回應了

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

最帥星2代邱以太「街邊口水交纏」熱吻低胸妹！

一堆人咳爆急問「是不是黴漿菌」？醫秒愣：4種人要小心

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！
吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面