拿下世界第3！台灣第一YTR出國比賽　為爭光「不敢看留言」

▲奇軒出國比賽得名。（圖／翻攝自IG／73_tricking）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber「奇軒Tricking」是台灣YTR新第一人，憑Tricking短影音狂吸各國觀眾，僅用10個月左右就累積超過850萬訂閱，而且還持續快速增加。近期奇軒出國比賽榮獲佳績，他在發表得獎的感言時，也坦言因為酸民，這段時間根本不敢看留言，最後乾脆暫時連自己的頻道都不看了，專心比賽、為國爭光。

奇軒23日在IG發文，分享他飛往葡萄牙參加WAKO極限武術世界錦標賽（WAKO Senior and Master World Championship 2023）的消息，他一共參加4種項目，包括創意兵器、創意拳、音樂兵器、音樂拳，「我這次來的主力放在音樂拳，因為音樂拳在Tricking比重是最高的，但在比完前面三項的時候，我真的非常絕望，我看到世界的等級的實力後，發現我現在的等級，根本沒辦法跟這些怪物拼」，比完第一項甚至還在自主訓練時弄傷自己的腳。

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奇軒表示，不管成績好不好，他都開了眼界、學了很多，更開心的事，在他打完套路時，很多人過來誇讚、覺得他打得很好，也很喜歡他的風格，「真的非常開心，我想我也是全場Tricking難度放最高的選手，相信還是有讓世界各國的選手看見台灣。以後台灣極武選手會成為你們的壓力的，下一次我一定要拿到冠軍！」

儘管帶傷，但奇軒後來仍在「音樂套路-拳」拿下世界第三，他24日開心發文笑呼，「終於再一次讓世界看見台灣！」並在文中坦言，這次出國比賽的壓力真的蠻大，「出發葡萄牙的這幾天，關於我的YT報導還是很多，隨之而來酸民也多到不行，我一直不敢去看有關於我的任何報導和留言，擔心會影響到比賽心情。」

因為不小心看到了一些，後來他索性連自己的頻道都不看了，專心比賽、為國爭光，「雖然我覺得可以再更好，但對於第一次比世界賽的我也夠了，沒有得到第一名，可是也提升很多經驗，下一次一定會更好的！」

據悉，Tricking（極限特技，武術特技）是一種融合踢腿、體操的翻轉和彎曲身體、霹靂舞的許多舞蹈動作和舞蹈風格的體操，屬於休閒體育中極限運動的一類。