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台灣首位Tricking運動教練　吳奇軒「翻」出生命新高度

▲台灣首位Tricking運動教練　展望會自立青年吳奇軒堅持夢想　「翻」出生命新高度。（圖／台灣世界展望會提供）

▲吳奇軒鼓勵和他成長背景相近孩子：「找到興趣就要勇敢追夢，保持正向，努力做到極致。

生活中心／綜合報導

俐落的踢腿、側手翻搭配流暢的轉體空翻，這一連串炫目武術動作是台灣首位Tricking極限特技教練吳奇軒的拿手招式。這位外型挺拔、敢於表現的武術男孩，正致力推展盛行於歐美、廣受年輕族群喜愛的Tricking運動。

現年27歲的吳奇軒，自小由阿嬤靠著做麻糬擺攤的收入撫養長大。「阿嬤總是默默為我付出，對我的課業或未來理想沒有太多干涉，唯一要求是希望我不要走偏。」對於自己能熬過苦練、掙扎的日子，有機會實踐夢想，他心中最感念的就是一手帶大他的阿嬤，以及台灣世界展望會資助人長達11年的陪伴。

吳奇軒在小學5年級成為台灣世界展望會資助童，國中時因為迷上武打電影，更將武打明星視為偶像，從此立下成為武術表演者的志向。「在得知我想學武術後，資助人很開心地寫信鼓勵我要『擇你所愛，愛你所擇』。」這句話是他練武十多年來，歷經受傷和瓶頸卻仍堅持苦練不輟的最大動力；此外，展望會除了提供助學金，也為他安排課後輔導以及冬令營和夏令營，「讓我可以補強課業，也學習團體合作、與人相處。」由於術科成績優異，奇軒從國中一路順利升學。

一心嚮往武術表演的吳奇軒，大學時就嶄露頭角，除了曾隨明華園赴國外巡演，還擔綱電影動作指導和替身演員。目前，他積極在國內推廣結合踢技、空翻、武術體操的Tricking極限運動，也是國內取得此項運動教練證照的第一人。他他也鼓勵和他成長背景相近且熱愛運動的孩子：「找到興趣就要勇敢追夢，保持正向，努力做到極致就對了！」

台灣世界展望會會長李紹齡表示，運動是學習重要的一部分，不僅能鍛鍊身心、培養團隊精神，更可能藉著發展體育專長，讓孩子開創更多生命可能性。台灣世界展望會長期關懷弱勢青少年生命發展，除提供經濟支持，更結合運動及生命教育，支持和吳奇軒一樣熱愛運動的孩子們發展專才，兼顧學業及品格發展。

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