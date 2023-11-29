筷子穿鼻「刺到頭蓋骨」5個月！他失去視力才就醫：從來沒發現

▲醫師取出卡在患者鼻腔內長達5個月的筷子。（圖／Báo Nhân Dân điện tử）



記者王佩翊／編譯

越南廣平省一名男子因為頭痛欲裂、失去視力以及鼻子流出大量不明液體，因此連忙就醫，然而醫生經檢查後，卻發現他的鼻子內刺進2根折斷的筷子，深度到達頭蓋骨，緊急替他動手術取出異物。事後男子回憶道，自己5個月前曾因喝醉酒受傷進急診室，但是當時因為爛醉，根本不知道發生什麼事，也沒有發現有東西卡進鼻子。

根據Techinsight報導，越南廣平省布澤縣一名35歲男性日前因為覺得鼻腔內部有搔癢感，似乎有東西卡在裡面，於是試圖用鑷子將異物取出，沒想到將鑷子伸進鼻孔後，卻感覺到有大型異物，因此連忙在家人的陪伴下前往醫院。

男子除了異物感外，還出現頭痛、失去視力以及鼻內流出大量液體等症狀，醫師隨即對他進行頭部電腦斷層攝影，沒想到竟然在鼻腔內發現有2根斷掉的筷子卡在裡頭，深度更直到頭蓋骨。受此影響，男子更出現氣腦症狀。

醫師11月24日替他進行異物摘除手術，而男子事後回憶道，大約5個月前，曾經在喝酒時因受傷被送往急診室，當時他已經喝到爛醉，沒有感覺到鼻子內有異狀，因此醫師僅幫他處理外傷後，就讓他回家了，雙方都不知道鼻子裡竟然還插進筷子。

所幸醫師發現後，使用內視鏡手術，替他從鼻孔內取出異物，目前已經成功結束，且男子的病情也逐漸穩定。