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月薪2萬→年薪67萬！　小資女曝「加薪秘訣」：瘋狂跳槽

▲▼月薪2萬→年薪67萬！小資女曝「加薪秘訣」。（圖／withjoyyy）

▲馬來西亞小資女分享在5年內讓薪資翻倍的秘訣。（圖／withjoyyy）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名女子在網路上公開就職的心路歷程，並分享自己從剛出社會到現在薪水翻倍跳的秘訣。她直言，自己的第一份工作月薪僅3000令吉（約新台幣2萬元），當時就算省吃儉用也存不到錢，然而如今她的年薪卻已經有10萬令吉（約新台幣67萬元）。

根據《星洲網》引述Wau Post報導，TikTok網友「withjoyyy」表示，自己5年前進入職場，然而當時的第一份工作月薪只有3000令吉，因為薪水只夠溫飽，不管她怎麼節省，還是無法存下大錢。她更直言，「通常我1個月如果能存到1000令吉（約新台幣6728元），就足夠讓我心存感激。」

儘管低薪讓她苦惱，但她仍不氣餒，並持續努力，直到2年後終於有機會，於是她大膽跳槽到第二間公司，薪水則是來到4300令吉（約新台幣2.8萬元）。而多出來的這筆錢也開始讓她可以購買一些自己喜歡的東西，並存下更多的錢。

工作一段時間後，她發現第二間公司的工作環境不好，於是不斷騎驢找馬，尋找新的工作機會。而不久後她也幸運找到一份新工作，並將薪資提高至5000令吉（約新台幣3.3萬元）。

在第三間公司工作2年後，她獲得一間跨國公司賞識，並邀請她到人力資源部工作，年薪則是高達10萬令吉（約新台幣67萬元），她毅然決然接受新的挑戰。她表示，「我知道自己必須做出很多犧牲，但這都是值得的。」

她只花了5年的時間就讓薪資翻倍跳，因此也鼓勵網友道，「只要另一間公司認為你是有價值的，那麼跳槽就不是壞事，我們要懂得推銷自己。」

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