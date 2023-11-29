嘉義民雄分局校園安全座談會　防詐毒品宣導

▲▼ 民雄警召開校園安全座談會 與各校攜手守護青少年成長環境 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局召開「校園安全座談會」，邀集民雄鄉、新港鄉、溪口鄉及大林鎮轄內國小至大專院校等，共計38間學校師長共同與會，由民雄分局資深刑警向教職員宣導常見的青少年犯罪樣態，以及如何防止學生誤入歧途，並與各學校協調防治對策、評估校園安全環境，針對防衛能力較薄弱的學校加強巡守，結合警察與學校的力量，共同維護莘莘學子的校園安全環境。

民雄分局表示，經統計現今青少年犯罪態樣以詐欺罪占比最高，詐騙集團常以「輕鬆、簡單、快速賺錢」的訴求，以臉書或微信等社群軟體，張貼巨額鈔票或名牌包、跑車等照片，吸引無知未成年學子注意，教唆青少年成為車手成員。

近年來警方也發現，毒品侵入校園的情形日益嚴重，甚至有向下蔓延的趨勢，尤其新興混合式毒品成分及包裝不斷推陳出新，容易使學生因好奇試探而接觸毒品，進而染上毒癮，踏上不歸路。

為防制毒品氾濫及不良幫派勢力的魔爪入侵校園，造成家庭及社會的不安，民雄分局透過校園安全維護機制的建立，讓警方能以專業的偵防知識作為校方最堅強的後盾，一同守護友善校園。



民雄分局長也呼籲，面對任何來路不明的資訊，均應抱持懷疑的態度，並事事求證。不論是學生打工、轉職或二度就業者，求職時請多加留意工作資訊，切勿輕信網路與平台上待遇太過優渥的徵才資訊，以免落入詐騙集團的陷阱。