好市多洋芋片藏「驚喜包」！打開「只有2片」　她不信邪再開：5片

▲原PO去好市多買洋芋片，打開後發現只有2片。（圖／翻攝臉書Costco好市多商品經驗老實說）

圖文／CTWANT

還真的是滿滿的空氣！近日一位網友去美式賣場好市多（COSTCO）買某牌的洋芋片，沒想到打開來竟然只有2片，讓她不禁覺得好笑；而她再開另一包結果也讓人驚訝，引發網友熱議，驚呼「物美價廉的空氣」。

原PO在《臉書社團Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，「一開包裝，裡面只有兩片耶，笑死我了。」從照片中可見，她開第一包，裡片只有2片，再開第2包也只有5片，第3包才是正常份量。

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▲女子再開第二包，也只有5片。（圖／翻攝臉書Costco好市多商品經驗老實說）

貼文曝光後，網友紛紛留言「只有二片價格不變」、「買的時候拿在手裡應該有感吧，怎會選擇它」、「外國很常在萬聖節派這種包裝給小朋友，收到2片的小朋友應該會很驚訝」、「買一包洋芋口味的空氣，裡面送2片是妳賺到欸」、「買空氣送薯片」、「我的比較厲害，開起來只有1片」、「你的遭遇好勵志啊！是在告訴你一切都會漸入佳境嗎？」

至於袋裝洋芋片為什麼這麼多空氣？食藥署曾在臉書發文，「其實，那不是普通的空氣，是氮氣！油炸的洋芋片雖然好吃，卻很容易氧化，所以除了密封包裝之外，還得用氮氣充填保存，密封包裝時，如果空氣量太少，保護作用會減弱，運送過程可能會碰撞、碎裂，變成洋芋小碎片，如果包裝中有足夠的空氣量，就可以 保護洋芋片，而氮氣更可以避免洋芋片氧化，維持洋芋片的品質，下次買洋芋片時，別再看著價錢懷疑人生了。」

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