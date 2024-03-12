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從大體學寶貴技巧！慈大醫學生動刀模擬手術　7國學子感恩學習

▲慈大醫學生「臨床解剖與模擬手術教學」課程為全台唯一，全世界首創。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈大醫學生「臨床解剖與模擬手術教學」課程為全台唯一，全世界首創。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈濟大學醫學生「臨床解剖與模擬手術教學」課程為全台唯一，全世界首創，課程規劃在醫學系學生進入醫院大外科實習前的必修課程，包含兩天半的基礎臨床技能訓練含實作及考試，近年更成為慈大與國際姊妹校師生交流的重點課程。

3月7日至11日慈濟大學舉辦醫學生模擬手術課程，除了慈大醫學生外，包括有慈大姊妹校澳洲邦德大學，衛福部代訓匈牙利德布勒森大學、波蘭盧布林醫科大學、西班牙埃雷拉大學、美國羅馬琳達大學以及英國愛丁堡大學同學共28位醫學生，以及31位醫師學員和16位花蓮、台東縣消防局的學員。

▲慈大醫學生「臨床解剖與模擬手術教學」課程為全台唯一，全世界首創。（圖／慈濟大學提供，下同）

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感恩追思典禮上來自7個國家28位醫學生獻唱「菩薩的化身」。

慈濟大學模擬手術課程於2002年在第二屆醫學系學生畢業前首次舉辦，慈濟醫院外科部主任、慈大醫學系張睿智副教授也是當年的學生之一，7日啟用追思典禮上張主任表示，當時的模擬手術課程是在現在二樓的解剖學科實驗室上課，感恩 上人以及曾國藩教授成立模擬醫學中心，比照醫院手術室的設備，讓大家現在有更好學習。張主任說：「模擬手術課程讓醫學生埋下投入外科服務的種子，對解剖構造有更深入的研究和了解，在未來的實務過程中也比較不會犯錯。」

11日的感恩追思典禮上來自7個國家28位醫學生獻唱「菩薩的化身」，還有小提琴和鋼琴伴奏，他們將對老師的感恩化為音符，在每個人心中迴盪。

▲慈大醫學生「臨床解剖與模擬手術教學」課程為全台唯一，全世界首創。（圖／慈濟大學提供，下同）

與家屬面對面是慈濟特有的醫學人文。

慈大醫學系五年級陳亭云同學說：「這次學習到中央靜脈導管、插管等，都是非常難能可貴的，因為在臨床上病人多處於比較危急的狀況，如果我們不熟悉這些步驟的話，很容易就會錯過黃金的救援時間。」

英國愛丁堡大學醫學六年級吳悠同學，三月申請到台北慈院實習，吳悠八月就要到醫院工作了，所以很想在工作前到慈濟感受醫學人文，吳悠表示，這幾天的由醫師老師教導大家在大體老師身上動刀，收穫很大，而慈濟特有的人文典禮，讓他們有機會和家屬互動，吳悠說：「家人把父親捐給我們還跟我們說謝謝，心裡真的很感動。」

在波蘭因為參加慈濟協助烏克蘭難民的活動，而進一步接觸慈濟的波蘭盧布林醫科大學丁健哲同學，在志工的推薦下參與了這次的課程，他表示每次練習手術技巧都是難得的機會，過程中難免出現各種失誤，但這些錯誤不僅讓他深思如何改進，也更加感謝老師的付出。

▲慈大醫學生「臨床解剖與模擬手術教學」課程為全台唯一，全世界首創。（圖／慈濟大學提供，下同）

來自7個國家28位醫學生大家一起為老師送靈。

慈濟大學劉怡均校長致贈感恩紀念牌給8位無語良師家屬，3月模擬手術無語良師有張玉雲老師、吳月英老師、潘麗娟老師、羅庭雲老師、王建智老師、李清木老師、劉明章老師、蔡守忠老師。

劉怡均校長致詞表示，現在很多國外的醫學系甚至是100位學生使用一位大體老師，他們只能觀察，更不可能親自動刀，感恩家屬的信任，慈濟大學已捐贈的大體老師有1247位，簽下志願捐贈的人數更多達4萬以上，無語良師對社會做出了很大的貢獻，這梯次學習的包括有醫學生、醫師和消防局的學員都從老師身上學到寶貴的技巧，他們未來在面對狀況時會更有信心，透過他們的手救助更多人。
 

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