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社會 社會焦點 保障人權

塞車不想等！小黃變越野車「輾分隔島」換車道　超扯畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市環河北路3段往重陽橋閘道口，因為當時車潮湧現，導致1台小黃無視於後方車輛可能追撞，竟直接將車開過分隔島變換車道，並換個方向往新北市三重、蘆洲方向行駛，整個過程被後方車輛拍下，警方表示，計程車已經違反道交條例，可罰6百至1千8百元罰鍰。

網路傳出一段影片，影片中1台小黃行經北市環河北路3段往重陽橋方向，但是當時車潮擁擠，被卡在車陣中動彈不得，但是異想天開的小黃運將，竟然直接將車開過分隔島，切入隔壁往新北市三重、蘆洲方向的閘道。

▲▼小黃運將不想塞車，直接輾過分隔島變換車道，過程被後方車輛拍下。（圖／翻攝《爆料公社二社》）

▲小黃運將不想塞車，直接輾過分隔島變換車道，過程被後方車輛拍下。（圖／翻攝《爆料公社二社》）

小黃宛如越野車一般開上分隔島，完全不顧及後方是否有車輛通行，整個影片也在網路上引起網友議論，也網友指出，「有練過」、「職業駕駛阿」、「必須淘汰這種素質的職業駕駛」以及「這就是為什麼大家賭爛職業駕駛的原因了，跟違停無關，駕駛行為真的很要不得」等語。

▲▼小黃運將不想塞車，直接輾過分隔島變換車道，過程被後方車輛拍下。（圖／翻攝《爆料公社二社》）

經過警方檢視影片，初步了解，畫面中小黃已經明顯違反《道路交通處罰條例》第48條，駕駛人轉彎或變換車道「不依標誌、標線、號誌指示」，恐怕運將得吃上6百至1千8百元罰鍰，但因畫面沒有確切時間，也沒有民眾檢舉，所以尚未開單舉發。

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