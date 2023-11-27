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雲林蛋雞場爆禽流感「撲殺1.5萬隻」　防檢署：進入高風險階段

▲防檢署督導屠宰場運禽車加強消毒作業。（圖／防檢署提供）

▲防檢署提醒進入禽流感高風險階段，呼籲業者嚴加防範。（圖／防檢署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部動植物防疫檢疫署今（27日）指出，雲林縣古坑鄉1處蛋雞場，主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，由雲林縣動植物防疫所撲殺逾1.5萬隻42周齡蛋雞，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。防檢署提醒，已屆禽流感高風險時節，國內養禽業者務必提高警覺嚴加防範。

防檢署表示，透過候鳥遷徙，目前在全球各洲發生多起高病原性禽流感案例，我國候鳥路徑上游國家日本的禽場及候鳥監測，皆發現禽流感案例，國內也有H5N1亞型高病原性禽流感禽場案例，顯示已進入禽流感高風險時節。

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防檢署指出，近1周以來，美洲就新增30場禽場案例、歐洲新增23場禽場案例，我國候鳥路徑上游國家日本2蛋雞場亦確診高病原性禽流感案例，且該國近期已發現20例候（野）鳥高病原性禽流感案例，目前來台度冬候鳥持續增加，防疫風險不容小覷。

防檢署呼籲，國內養禽業者務必提高警覺嚴加防範，立即落實場內防鳥設施、禽場進出管制及消毒等生物安全措施，防範疫情發生及傳播風險。

據防檢署統計，從112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計46例，包括陸禽39場、鴨3場、鵝2場、水陸禽混養2場。

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