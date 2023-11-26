入冬首例！台南候鳥檢出H5N1禽流感　防檢署：養禽業應落實防鳥設施

▲候鳥攜帶禽流感病毒進入國內風險大增，防檢署呼籲嚴加防範。（圖／防檢署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部動植物防疫檢疫署今（26日）表示，獸醫研究所通知，在台南四草候鳥排遺中檢出H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，由台南市動物防疫保護處執行案例地點消毒及周邊禽場監測工作，這也是今年進入秋冬後，首度於在候（野）鳥排遺檢出H5N1高病原性禽流感，提醒養禽業者嚴加防範。

防檢署指出，候鳥路徑上游國家日本佐賀縣1處蛋雞場，近日確診高病原性禽流感案例，且該國近期已發現20例候（野）鳥高病原性禽流感案例，其中有赤頸鴨及尖尾鴨感染案例，此2種鳥類也是我國冬季常見候鳥，加上目前來台度冬候鳥持續增加，防疫風險不容小覷。

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防檢署強調，從日本已有禽場確診、候鳥監測發現禽流感案例，加上國內候鳥排遺也檢出H5N1亞型高病原性禽流感，顯示候鳥攜帶禽流感病毒過境已進入高峰期，呼籲國內養禽業者務必提高警覺嚴加防範，立即落實場內防鳥設施、禽場進出管制及消毒等生物安全措施。

防檢署也呼籲，各地動物防疫機關應持續掌握轄內疫情狀況、執行高風險區域消毒作業，以及輔導養禽業者落實禽場生物安全措施，共同防堵可能疫情發生及傳播。