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日本佐賀養雞場爆本季「首例禽流感」！　撲殺4萬隻雞

▲▼蛋雞,養雞場。（示意圖／CFP）

▲日本養雞場爆發禽流感。（示意圖／CFP）

文／中央社

日本佐賀縣鹿島市一處養雞場昨天發現雞隻相繼死亡，經基因檢查驗出禽流感病毒。官方表示，這是日本全境養雞場本季確認感染禽流感首例，佐賀縣政府已開始撲殺場內約4萬隻雞。

日本放送協會（NHK）報導，佐賀縣政府表示，鹿島市一處養雞場11月24日發現雞隻相繼死亡，相關單位進行基因檢查後，驗出疑為高病原性的H5型禽流感病毒。

因此，佐賀縣政府從今天上午9時起，開始撲殺場內飼養的約4萬隻雞及銷毀雞蛋，並將受感染的養雞場半徑10公里內指定為「出貨限制區域」，禁止區域內12處養雞場將雞等產品出貨到區域外。

日本政府農林水產省表示，這是日本全境本季首度確認有養雞場感染禽流感，也是首次連續4季都發生禽流感疫情。

日本政府今天上午已在首相官邸危機管理中心成立「情報聯絡室」，負責蒐集與禽流感疫情相關資訊；相關部會首長下午也將在首相官邸開會，商議接下來的相關因應作為。

日本上一季的禽流感疫情以前所未見的速度擴散，遭撲殺雞隻總數創史上新高的約1771萬隻，帶來蛋價飆漲創批發價新高等對民生的衝擊，因此，農林水產省及各都道府縣政府，本季也要求養雞戶嚴加防疫。

 
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