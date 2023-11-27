仿效日本！業者研發台灣版「F1國產牛」　最快2年後開箱

▲目前台灣肉牛多數來自乳牛，但有業者已經著手研發，要比照日本模式，打造出台灣的「F1國產牛」。（圖／記者林挺弘攝）

記者唐鎮宇／嘉義、雲林報導

國內肉牛產業長期依賴酪農業，國產牛肉多數來自荷蘭乳牛，因來自溫帶，在台灣飼養時得花較多心力照顧。為了擺脫對乳牛的依賴，國內已有業者開始研發，要比照日本「F1國產牛」模式，將澳洲和牛精液注入母乳牛體中。若計畫成功，不但國產牛肉品質可大幅提升，酪農業也能增加收入，預計最快2年後就可驗收成果。

要標示「日本和牛」，日本政府規定需來自特定肉牛品種，並依照肉質等級和油花分布評定分級，民眾耳熟能詳的「A5」和牛，就是獲得最高評分的牛肉。但因和牛價格高昂，日本另發展出「F1國產牛」，就是將和牛跟乳牛混種，產出的肉成本較低，肉質雖不如正統和牛，但仍比乳牛好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時經營肉牛育肥牧場、屠宰和銷售「三棲經營」的芸彰牧場，今年開始和鮮乳坊合作牛隻繁殖，參考日本「F1國產牛」模式，用澳洲和牛和安格斯牛的精液注入到母乳牛體中，嘗試複製日本模式，誕生肉質比乳牛更好的牛。

張志名解釋，日本和牛與乳牛混種的「F1國產牛」肉質比純種乳牛好，肉牛業者也會以較高價格收購，酪農收益也會增加，母乳牛也能藉由生育繼續泌乳。

▲國內有業者正在實驗，將澳洲和牛精液注入到母乳牛體中，希望生下肉質比乳牛更好的肉牛。（圖／記者陳詩璧製）

鮮乳坊負責人龔建嘉說，這類模式在荷蘭已經相當成熟，牧場同時供應乳與肉用，能提升牛的價值，並維持牧場經營。過去國內酪農長期依賴鮮乳銷售，「賣肉」較像是額外附加的收益；但未來競爭壓力變大，這種方式值得嘗試看看能不能運作。

龔建嘉說，目前「F1國產牛」約10頭，已陸續生下2、3頭，但成果仍要等牛養大、兩年後才能揭曉，看看肉質和乳牛、肉牛的差異，以及飼料換肉率的經濟效益。儘管看似要走出一條新道路，但龔說，台灣目前沒有高階國產牛肉市場，就算F1國產牛計畫成功了，較像是現有牛肉湯的產業升級，仍無法解決未來肉源可能減少的問題。

依農業部統計，目前全台飼養的16萬隻牛中，乳牛佔比高達9成；若只看正在飼養的3萬多隻肉牛中，乳牛佔比也達5成，另外一半則是黃雜牛。

同樣是「三棲經營」的鋐景食品老闆楊鎵燡說，母乳牛要產乳，勢必要生小牛；小公牛因不能產乳，酪農就會低價賣給肉牛業者。小公牛一頭售價大約3500元到4000元，最高曾有到7500元，但最便宜時也曾出現「免費贈送」，讓目前國內肉牛多數是乳牛。

楊鎵燡說，他的牧場約有600頭牛，其中有7成是乳牛，3成是黃牛、安格斯牛等肉牛品系種牛，但楊說：「其實我不喜歡依賴乳牛」。他解釋，因台灣飼養的乳牛多是來自溫帶的荷蘭乳牛，就算給牠們吹電風扇、灑水，氣溫還是太熱。因此他近年正在實驗，把國外進口的安格斯牛與台灣黃牛配種，希望能配出適應台灣氣候、媲美乳牛成長速率，又能夠有高換肉率的牛種。

▲台灣黃牛較能適應台灣氣候，若將其和國外進口的安格斯牛混種，有機會能誕生肉質比黃牛好，又能適應台灣環境的肉牛。（圖／記者陳詩璧製）

楊鎵燡解釋，安格斯牛吃得多、喝得多，但肉質會比較鬆散；黃牛吃得較少，但體型比較紮實，混種後希望能截長補短。楊鎵燡先前已經試過「50%安格斯牛+50%黃牛」的版本，雖然牛的體型還是比公乳牛小，但骨架也小，取肉量還比一般沒閹的公乳牛高出3個百分點，而且只要花18個月就可以達到出貨水準。下一步楊正在實驗「75%黃牛+25%安格斯牛」的閹牛版本，預計明年7月就可開箱。