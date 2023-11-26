百碗熟成牛肉湯免費民眾搶排　飲食文化研究者：和牛不適合牛肉湯

記者陳詩璧／台南報導

2023年台南牛肉湯活動，不只有在地牛肉湯，主辦單位今年請來米其林綠星主廚簡天才，推出活動限定「烏龍茶香牛肉湯」使用包括了菲力、臀肉和翼板等三個部位，另外，飲食文化研究者徐仲在會場談到「日本和牛不適合牛肉湯的烹煮方式」。

飲食文化研究者徐仲提到，日本和牛主要是吃油脂。以全世界吃牛喜好來區分，分成2種體系，1個是吃肉，另1個是吃油。分級上不一樣，烹煮方式也不同，如果用和牛的烹煮方式不適合台灣牛，相對的，拿和牛來沖牛肉湯的話，一定也是不對的，牛排適合熟成，壽司適合油脂多，但是如果是台南牛肉湯，適合的是台灣溫體牛」。

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▲飲食文化研究者徐仲提到，日本和牛不適合台南牛肉湯的烹煮方式。（圖／記者陳詩璧攝）

而在台南牛肉湯節現場，還舉辦了「國產牛肉熟成料理烹煮講座」，前100名能免費品嚐熟成牛肉的牛肉湯，民眾提早一小時排隊等待，拿到號碼牌的民眾在現場吃完熟成牛肉湯。

▲限量100份免費試吃的熟成牛肉湯，民眾提早一小時搶排（左），而熟成牛肉湯和常見的台南牛肉湯相同，先放肉再放清湯燙熟（右）。（圖／記者陳詩璧攝）

另一頭還有米其林綠星主廚簡天才，推出活動限定「烏龍茶香牛肉湯」，牛肉使用包括了菲力、臀肉和翼板等三個部位。簡天才說，牛肉湯頭特別加了烏龍茶，配料也加了蔬菜，加上三個部位的溫體牛，入口的口感多重享受，有脆脆的，也有甜嫩。

而「台南晶英酒店」推出洋蔥鹽麴熟成溫體牛肉湯，也是民眾搶買的重點，主廚用了雨來菇韭菜花和熟成溫體牛做搭配，嚐起來的口感和一般台南溫體牛肉湯明顯不同，多了另一種層次。

▲台南晶英酒店所推出的洋蔥鹽麴熟成溫體牛肉湯。（圖／記者陳詩璧攝）



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