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金融占台股市值比僅次半導體　GDP貢獻12年來近零成長

▲金管會銀行局樓層介紹。（圖／記者陳詩璧攝）

▲金融業對GDP貢獻成長率低，引發討論。圖為金管會銀行局樓層介紹。（圖／記者陳詩璧攝）

文／中央社

金融業占台股市值比重僅次於半導體業，被譽為另一座護國神山，但近12年金融業產值對GDP貢獻比近乎零成長。金融業者分析，金融產業屬政府高度管制的特許事業，銀行規模小，與台積電國際競爭力不能比，「哪家金融業有真正走出去？基本上台灣金融業吸收的資金都是本地的錢。」

行政院主計總處資料顯示，2022年台灣名目生產毛額達新台幣22兆6665億元，相比2011年的14兆2622億元，成長8兆4043億元，同時間金融保險業產值自9090億元攀抵至1兆4486億元，成長5396億元。

從占比看，近12年間金融保險業對GDP貢獻始終在6.36%至6.76%間徘徊，2022年金融保險業對GDP貢獻6.41%，更僅較2011年的6.37%微幅增加0.04個百分點，走過12個年頭，金融業產值對GDP貢獻比近乎零成長。

一家大型民營銀行主管直言，台灣電子科技業登上國際舞台和全世界競爭，金融業卻是屬於政府高度管制的特許事業，兩者競爭力自然有差。

他舉台積電為例，台灣市場貢獻台積電營收占比不到1成，其他營收均來自國外市場，「但在台灣的金融業，你看不到iBanker，哪家金融業有真正走出去？基本上台灣金融業吸收的資金都是本地的錢」。

這名主管說，像星、港等地，當地金融業服務多是跨國企業而非本地企業，台灣不夠國際化，金融業僅在國內市場分一點點利潤，是金融業產值對GDP貢獻難有大幅躍進的主要原因。

另一家金融業主管提出類似觀點，他認為，英國雜誌The Banker公布全球1000大銀行，台灣在前百大家數掛零，國內銀行業規模都太小、缺乏競爭力，無法擴大跨國業務，是導致產值偏低的原因。

這名主管說，這也導致台積電海外擴廠時，不是台灣金融業先在當地提供奧援，而是台積電或其他台商企業先出去闖，台灣的銀行業再陸續跟去設點，古語說「兵馬未動，糧草先行」，現在狀況卻反其道而行。

對於台灣金融業產值比重難以提高因素，金管會官員則認為，相比其他國家，一定有競爭或價格因素影響，國內利差有限、金融業手續費收費低廉，加上金融體系過多資金投資海外有價證券，導致未能在國內創造更多產值，但官員強調，單看一項指標斷定金融發展的競爭力，過於片面。

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