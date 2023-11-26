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闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客

▲▼闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客。（圖／寶山鄉公所提供）

▲睽違40年，「大隘三鄉」聯合運動大會終於在昨日盛大回歸。（圖／寶山鄉公所提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣由北埔鄉、峨眉鄉及寶山鄉組成的「大隘三鄉」聯合運動大會，在停辦近40年後，昨(25日)於寶山國中及雙溪國小熱鬧登場，運動會吸引了2000多民眾參與，選手及觀眾們揮灑熱汗、開懷大笑，度過愉快的一天。

運動會開幕典禮在北埔「南埔鹹菜桶打擊樂劇團」的演出後正式展開，寶山鄉吉祥物「藍寶嘎」和「寶寶嘎」帶領1000多名運動員進場，「藍寶嘎」和「寶寶嘎」是由清華大學藝術設計系的學生所設計創作，以台灣藍鵲為原型，結合運動元素，並展現寶山活力與熱情的吉祥物，也成為運動會最俏皮活潑的亮點！

▲▼闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客。（圖／寶山鄉公所提供）

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▲▼「大隘三鄉聯合運動會」昨於寶山國中及雙溪國小熱鬧登場，運動會吸引了2000多民眾參與。

▲▼闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客。（圖／寶山鄉公所提供）

寶山鄉長邱振瑋代表主辦單位致詞時表示，復辦「大隘三鄉運動大會」一直是自己的心願，終於在他上任後實現，小時候參加「大隘三鄉運動會」的情景仍記憶猶新。

對於推動客家文化始終不遺餘力的客委會副主委周江杰也提到，客家委員會積極打造的「南六堆北大隘」客家精神，會在「大隘三鄉運動會」的復辦之後陸續完成，他期待客家民族能夠更團結，不僅在運動項目上有優異的成績，更能展現發揮影響力，讓大家感受到客家文化的迷人之處。

日本合志市和菊陽町更專程派代表參與運動會的開幕典禮，典禮最後，寶山鄉公所更邀請日本代表及本國客委會、縣府、立法委員、議員及三鄉鄉長、代表主席共同進行拔河表演賽，除了象徵台日友好情誼，也代表文化歷史的同源與交融。

▲闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客。（圖／寶山鄉公所提供）

▲由清華大學藝術設計系的學生以台灣藍鵲為原型，結合運動元素設計的吉祥物「藍寶嘎」和「寶寶嘎」。

▲▼闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客。（圖／寶山鄉公所提供）

▲▼運動會結合體育競技、客家民俗以及美食、嘉年華，可說是三鄉的最大盛事。

▲▼闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客。（圖／寶山鄉公所提供）

除了運動會，現場還有客家園遊會暨在地農庄市集中，豐富多元的攤位和藝文展演、傳統客家演出在園遊會副舞台上輪番上陣，不僅客味十足，周邊的美食攤位更令人垂涎。

除了傳統「客味」，活動中還邀請軍方一起加入攤位，民眾可以盡情體驗AR與無人機的廣泛運用，感受現代科技無限魅力。

▲▼闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客。（圖／寶山鄉公所提供）

▲▼運動會熱鬧有趣，甚至邀請日本來賓一起來一場友好拔河。

▲▼闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客。（圖／寶山鄉公所提供）

▲▼闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客。（圖／寶山鄉公所提供）

▲▼活動結合客家元素，逗趣詼諧。

▲▼闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客。（圖／寶山鄉公所提供）

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大隘三鄉運動會客家

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