陸生明年2月納入健保　陸委會：對健保財務有所挹注

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

行政院院會23日通過陸生納入健保照顧案，決定自明年2月1日起實施，但有人擔憂將影響健保財務狀況。對此，陸委會發言人詹志宏表示，陸生與其他來自境外的學生同屬年輕族群，一般情形下所需的醫療支出，應該會少於所繳的保費，其支出大約是所繳保費的七成，實際上應該是對健保財務有所挹注。

詹志宏提到，健康權是全球普世價值的基本人權，陸生來臺就學，進入臺灣的教育體制，在臺求學期間，可以得到健保的醫療照護及保障，就照顧健康權與站在防疫的立場而言，都是不可欠缺的。

詹志宏說，有陸生稱現行參加商業的醫療保險，花費比未來參加全民健保更節省一點錢，事實上，全民健保本質上就是保險的概念，沒有必要從平常就醫的機會或次數來計算保費的多寡。

詹志宏強調，重要的是，全民健保照顧的範圍，是陸生現在投保的商業醫療保險所遠遠不能比，特別是不幸遇到重大傷病時，全民健保是非常重要的照護依據。

詹志宏進一步指出，根據主管機關估算，陸生與其他來自境外的學生同屬年輕族群，一般情形下所需的醫療支出，應該會少於所繳的保費，其支出大約是所繳保費的七成，所以實際上應該是對健保財務有所挹注的。

詹志宏還說，陸委會將偕同教育部、內政部、衛福部等機關，遵照行政院指示，在明年1月底前，充分做好對陸生的溝通，以及做好行政作業的整備，使政策能如期、如質實施。