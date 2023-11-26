5千人今圍交部「爭大型重機上國道」　評估2路段試辦喊卡！原因曝

▲爭取大型重機上國道，廢除內車道禁行機車和兩段式左轉，5千人今包圍交通部抗議。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

為爭取大型重機上國道、停機車格，及廢除內側道禁行白牌機車和兩段式左轉，民團號召5千人今下午包圍交通部抗議，要求給個交代，事實上過往交通部曾研擬在國10以及國4試辦大型重機行駛，不過卻不了了之，主要是地方政府沒有正面同意，加上6成民調反對，大型重機鑽車縫等行為惡化，試辦案石沉大海。

台灣大型重型機車數量逐年增加，截至今年9月已有24萬8316輛，民國100年立院通過《道路交通管理處罰條例》92條修法，550c.c.以上大重機得依交通部公告路段時段行駛高速公路，授權交通部高公局評估開放路段與否，不過目前除了已公告的國3甲路段可以行駛外，其他國道路段未有新增公告可行駛路段。

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不滿修法通過已滿12年，除國3甲外，大型重機仍無法上國道，民團再度號召大型重機前往交通部抗議，除持續爭取上高速公路路權外，也要求廢除市區和一般公路内側車道禁行機車及強制兩段式左轉規定，不少白牌機車今也將共同響應陳抗活動，另百萬網紅Cheap、「山道猴子的一生」作者REIC也都將現身表達訴求。

同意有條件或全面開放重機上國道 10年來翻倍為4成

中華民國大型重機經營同業全國促進會理事長洪鉅順表示，立法院修法通過大型重機上國道路權已過12年，但迄今一直沒有做，交通部和高公局一直用民調和檢核數據稱還沒到達開放時間點，但怎麼可能一個立法院通過的規定，12年來毫無進展空間，交通安全上已經有記點、吊扣等較重的處罰，騎士若違規就是受罰，個案違規不應該被用來當藉口，且現在行車紀錄器檢舉多，大型重機都規規矩矩跟在汽車後面，素質提升很多，他們一直自發性倡議遵守交通規則。

▲大型重機爭取上國道路權。（資料圖／車主提供）

洪鉅順說，政府說民調有6成反對大型重機上國道，但高公局自己做的民調中，就顯示7成民眾不知道修法通過大型重機可以上國道已12年了，再者，很多人也不知道大型重機上國道有嚴格標準，法規規定要取得機車滿1年才能考大型重機，且擁有1年以上大型重機駕照和汽車駕照1年以上，才能將重機騎上國道，他希望交通部至少能跟路權團體坐下來談，看哪邊還要改善，他們就去努力。

台灣摩托車友協會秘書長劉成謙表示，今天陳抗活動預估有2千到5千人，除大型重機外，也有很多白牌機車，還有路權和行人團體都會參加，人數也可能超過預估。

劉成謙指出，大型重機上國道已延宕10多年，目前開放的國3甲並非真正的高速公路，這僅是國道的聯絡道，高公局聲稱有6成民調反對，3成同意有條件開放，1成贊成全面開放，相較10多年前的民調，支持全面開放和有條件開放的共2成，現在已有4成，等於是翻倍，顯示支持的人增加，且修法已經通過，為何還要民調解決。

白牌摩托車爭廢除內車道禁行機車 反對強制兩段左轉

大型重機團體多年來爭取在橫向國道試辦行駛，不過高公局認為需經地方政府同意，主要是因為消防、員警、醫護人力需要和地方協調好，劉成謙說，難道現在高速公路上就沒有汽車事故了嗎？協調只是推託之詞，是否高公局認為大型重機上國道是洪水猛獸，會血流成河、出很嚴重車禍？但根據檢核，這5年來大型重機在快速道路死傷非常少。

▲白牌機車爭取廢除內側車道禁行機車，反對強制兩段式左轉。（圖／資料照）

除爭取大型重機上國道外，劉成謙說，活動訴求也希望爭取開放大型重機可在機車格停車，許多民眾看到汽車停車位停放大重機，覺得空間浪費，雖然已開放很多輛重機一起停，但仍浪費空間，且大型重機停放機車格長度並沒有問題。

另白牌機車今要爭取路權，劉成謙呼籲，交通部應廢除內側車道禁行機車以及強制兩段式左轉等規定，內側禁行機車和兩段式左轉，絕對沒有提升安全的效果，還可能造成零星事故頻繁發生。

地方政府沒點頭 找不到橫向國道試辦大重機行駛

據了解，數年前交通部曾研議要在國10和國4試辦大型重機上國道，該案也啟動意見蒐集，交通部高公局去文徵詢地方政府和其他國道運輸團體意見，未料研議試辦案事後不了了之，石沉大海。

高公局坦言，過往確實曾想要在橫向國道國10試辦大型重機行駛，但南部地方也不同聲音，主要是南部貨車、貨櫃車等大型車比較多，地方政府的答覆沒有明確同意，僅說要斟酌，並建議跟各方運輸團體和客貨運公、工會溝通；另也曾評估在國4相關工程完工後試辦，大型重機中部旅遊可從台74銜接國4，當時路網還在建置未完成，且地方政府同樣都沒有正面回覆同意，試辦案皆無法取得共識。

▲過往曾有大型重機上國道被警方攔下開罰。（資料圖／國道警方提供）

高公局指出，因委託第三方公正學術單位針對大型重機安全檢核，行為指標和秩序指標中，鑽車縫和保持車距數據上都有惡化，加上民調中有6成民眾反對大型重機上國道，雖然立法院曾修法，但內容是規定大型重機得依照交通部公告路段時段通行國道，授權高公局評估適合路段並公告，目前各方上國道條件還未足夠。

交通部也坦言，大型重機上國道雖有法規依據，但法規也授權高公局公布適合路段，之前已開放國3甲，之後高公局委外進行2次檢核研究分析，發現行車秩序和相關指標沒有達到目標，當時規劃找國10試辦，但地方政府強烈反對，目前找不到地方政府同意的橫向國道路段可以試辦。