揪駕駛人3失能！交部限期體檢「未過註銷駕照」　最快明年上路

▲過往曾有駕駛疑似癲癇發作發生車禍。（資料圖／記者陸運陞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

過往頻傳駕駛人癲癇發病肇事，為找出潛在不適合開車或騎車的高風險駕駛人，交通部研擬與衛福部、勞動部等單位介接就醫、保險等資料，只要出現失智、癲癇、青光眼等視覺障礙症狀，將要求限期1到2個月內複檢，若醫生判定不適合開車就註銷駕照，該案近期已提報行政院，待送立院修法，最快明年有機會上路。

近年陸續發生幾起汽車駕駛疑似癲癇發作，發生衝撞車禍，有的駕駛在取得駕照後才發病，也成交通安全隱憂，另也有駕駛取得駕照後，身體出現失智或青光眼等視覺障礙等症狀，但現行除了職業駕駛人、外籍人士、75歲以上高齡駕駛外，其餘國人駕照在75歲以前免換發，也難以即時發現駕駛人身體出現危及行車安全的疾病。

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交通部規劃修正「道路交通管理處罰條例」，明訂公路主管機關可與衛福部、勞動部、銓敘部等單位資料介接，一旦駕駛人出現青光眼等視覺功能障礙、失智症、癲癇等症狀，透過系統介接取得就醫、申領保險和失能補助資料，主管機關就可主動揪出高風險駕駛人進一步管理，該案已提報行政院，待行政院核定後將送立法院修法，依修法時程推估，若順利推動，最快明年有機會上路。

交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯表示，未來將優先與衛福部等單位介接3類人資料，第一為失智症、第二則是癲癇、第三類為視覺障礙，這些都是與行車安全有關，駕駛人患病後，可能會就醫，也可能保險會出險，也會申請失能補助，透過跟相關單位介接資料後，一旦發現駕駛人身心狀況不適合繼續駕車，不會馬上註銷駕照，給予駕駛人彈性時間，譬如限期1到2個月內須到醫療單位複檢和檢查。

趙晉緯表示，但若醫生判斷駕駛人身體狀況已不適合繼續開車，屆時才會要求駕駛人繳回駕照或註銷駕照。

針對未來是否會擴及其他疾病介接駕照管理，趙晉緯表示，初期先以失智、癲癇和視覺障礙等3類型優先介接管理，是否要納入其他疾病，未來將會滾動式檢討。