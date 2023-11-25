想換機看這裡！新iPad mini估明年發布　外媒盤點重點更新

▲iPad mini估明年下半年發布。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

距離蘋果上次發布 iPad mini 已經過了 800 多天，目前也有傳言稱新的 iPad mini 將於明年發布，外媒MacRumors也盤點目前傳言，給想要歡機的果粉參考。

蘋果於 2021 年 9 月發布當前的 iPad mini，當時的新功能包括更大的 8.3 吋顯示器、USB-C 連接、Touch ID 電源按鈕、A15 仿生晶片、5G 網路支援、1200萬像素後鏡頭，相容於第二代Apple Pencil 等等。

天風國際分析師郭明錤表示，蘋果計劃在 2024 年下半年開始大規模生產第七代 iPad mini ，代表新產品將在 7 月後開始生產。蘋果很少在 7 月或 8 月發布新品，因此根據傳聞的生產時間，下一代 iPad mini 很可能會在明年 9 月或 10 月發布。

作為常規規格提升的一部分，下一代 iPad mini 可能至少配備更快的A16 仿生晶片。據傳新款 iPad mini會升級前後相機。目前的型號有一個 1200萬像素後置相機（光圈為 f/1.8）和一個 1200 萬像素超廣角前置相機（光圈為 f/2.4）。

據傳新款 iPad mini 將會有新的顏色選擇。目前的型號有太空灰、星光色、粉紅色和紫色可供選擇。新一代 iPad mini 很可能將支援Wi-Fi 6E 和藍牙 5.3，實現更快的 Wi-Fi 速度，並改善藍牙連接。蘋果已經為最新的 iPad Pro、iPhone 15 Pro 型號和大多數新 Mac 增加了 Wi-Fi 6E 和藍牙 5.3。此外，新款 iPad mini配備旋轉螢幕組件，以減少縱向「果凍滾動」螢幕撕裂的影響。