屏東大學「屏大貝Go」化身為募款天使　成為吸睛「金」焦點

▲國立屏東大學歡慶十歲生日 。（圖／屏東大學提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為迎接國立屏東大學十歲生日，以學習輔助犬「貝貝」做為原型設計的「屏大貝Go」娃娃，化身為募款天使，捐款1千元以上給學校，即可獲贈一隻，募款所得做為鼓勵同學向上的獎學金，11月25日校慶典禮登場，立即成為全場最吸睛的焦點；而學習輔助犬「貝貝」本尊以及其他多隻學輔犬，也在特教中心的領犬員陪同下，在簽到處與捐款的貴賓、校友或教師同仁合照。

屏東大學第10屆校慶典禮於今日在民生校區大禮堂登場，校慶系列活動近期已如火如荼展開，並有多所國際姊妹校校長出席校長論壇，分享屏東大學USR的國際經驗，展開更密切的合作交流，也恢復疫情前的校慶盛況。

早在合校初期，校方就引入學習輔助犬，更成立全國第一座學習輔助犬訓練教室，特教中心的學習輔助犬已成為本校的亮點特色之一，其中西高地白㹴犬「貝貝」，成為「屏大貝Go」創意發想的原型，更化身為該校饋贈貴賓的限量娃娃。

每位收到「屏大貝Go」娃娃的貴賓都愛不釋手，還有不少校內外人士透過管道，詢問要如何購買收藏，為歡慶合校10週年，只送不賣的「屏大貝Go」，只要捐款1千元以上（含1千元）給學校，即贈送一隻，但以「每人一隻」為限，募款所得將做為獎學金。

陳永森校長及夫人蘇淑怡夫婦以1萬元現金，抱走了一隻「屏大貝Go」娃娃；校友總會張平沼理事長獲也立即加碼捐款現金五千元，抱走「屏大貝Go」娃娃。而經常在屏大校園慢跑的大華慢跑協會陳啟仲理事長和許多會員，更是最支持這項活動的團體，紛紛捐款給學校，一口氣抱走了十多隻「屏大貝Go」娃娃。

陳永森校長感謝各界對屏東大學的愛護，不僅出席校慶祝賀屏東大學十歲生日快樂，還以實際行動支持屏東大學，捐款所得將全數做為本校鼓勵學生向上的獎學金。