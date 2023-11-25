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少子化讓大學只想求生存！學者示警：不追求卓越將變平庸

▲▼在今天高等教育改革論壇，中華大學校長劉維琪提醒，大學不能只想生存，若不追求卓越，大學將越來越平庸。（圖／記者許敏溶攝）

▲中華大學校長劉維琪（圖右）提醒，大學不能只想生存，若不追求卓越，將越來越平庸。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

在少子化海嘯影響，大學力求生存。但中華大學校長劉維琪今（25日）指出，少子化造成需求降低，其次是人才流失造成供給不足，但大學不能只想生存，若不追求卓越，大學將越來越平庸，要解決問題，建議政府增加高教投資、降低高教生師比、調整大學治理模式，透過修訂大學法與私校法，讓大學法人化，並鼓勵大學創新。

高等教育改革論壇第八場今天下午登場，今天主軸為「台灣高教有沒有永續的未來」，邀請前教育部長曾志朗院士、私立中華大學校長劉維琪發表專題演講。

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劉維琪首先指出，受少子化影響，生源越來越少，根據教育資料，平均每年大學生減少3400人，導致大學規模越來越小，造成高教兩大問題，首先是少子化造成需求降低，其次是人才流失造成供給不足，但大學不能只想生存而不追求卓越，否則大學將越來越平庸。

面對上述問題，劉維琪提出「增加高教投資、降低高教生師比、調整大學治理模式、產業拉動」四大方向來解決問題，透過增強供給質量以帶動境外生需求，否則若台灣高教越來越平庸，要南向招生就無法招到一流學生，也會越來越沒吸引力。

「增加高教投資是重心中的重心。」劉維琪指出，在高教經費佔國內生產毛額（GDP）比例，台灣才1.2%，而經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均為1.5%，且不如日、韓等國，政府應思考逐年提高高教經費，將類似前瞻計畫的經費投入高教，在少子化浪潮中，提高學生的附加價值。

劉維琪進一步表示，2022年，台灣生師比為21.5，等於一個老師要照顧21.5個學生，而OECD平均值為15.1，希望政府增加高教預算來增聘教師人數，尤其是私校。另外則是調整大學治理模式，透過修法或鬆綁法令，讓大學法人化，才有更多可能。

而在產業拉動部分，劉維琪也舉韓國漢陽大學為例，該校設立跟台大差不多大的產學創新園區，招商後很多企業進駐，目前有250家企業，校方也因此和企業合聘教師，現總數達4千人，而台大目前約有2千名教師，故私校可思考，可透過產學合作帶動學校發展。

曾志朗也認為，教育經費是有限，建議政府應該大刀闊斧，應把不必要經費刪除，轉而投資在高教。而大學過去是「傳道授業解惑」，現在隨著時代進步與AI快速發展，大學功能是創造、創新與創業，培養學生要創造新天地，挑戰未來。

▲▼在今天高等教育改革論壇，中華大學校長劉維琪提醒，大學不能只想生存，若不追求卓越，大學將越來越平庸。（圖／記者許敏溶攝）

▲曾志朗建議政府，刪除不必要經費，轉而投資高教。（圖／記者許敏溶攝）

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