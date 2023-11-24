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快訊／吃藏壽司「喝到漂白水」　衛生局稽查竟也直擊「白粉杯」

記者許宥孺／高雄報導

一名網友控訴，到高雄一家迴轉壽司消費，喝了一杯水後，發現杯子裡外都有不明粉末，店員說是用漂白水消毒、杯子沒擦，讓他氣炸直呼「可以再噁心一點」。衛生局今(24日)到場隨機檢視杯盤清潔度，也發現部分杯子有些微可擦拭白點殘留，已要求業者限期改善，若未改善，可處新臺幣6萬至2億元罰鍰。

▲▼藏壽司水杯。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友到藏壽司用餐，喝完一杯水發現才整疊水杯都是白色粉末。（圖／翻攝自Dcard）

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該名網友以「真舒服～在藏壽司喝到漂白水」為題在Dcard發文表示，一開始以為是杯子沒洗乾淨裝了一杯水喝，後來才發現整疊杯子裡外都有不明白色粉末，店員說早上用漂白水消毒杯子沒擦。經理幾句很抱歉就完事了？公關這樣處理的嗎？？岡山店可以再噁心一點沒有關係。

▲▼藏壽司水杯。（圖／翻攝自Dcard）

▲水杯裡外都是白色粉末。（圖／翻攝自Dcard）

原po也附上4張照片，只見一整盤的黑色水杯，裡裡外外都有殘留白色粉末，若沒細看，恐還以為是水垢。

有網友在文章底下表示，「身為前pt，只能說不意外，曾經全台評分最後一名的店。」、「那間真的很誇張，上次跟朋友去吃，點了茶碗蒸還會附贈調味包，後來店長出來道歉跟解釋 最後整單都免費。」

原po則忍不住怒火：「我喝到漂白水都沒有整單免費，幾句道歉草草了事，有沒有免費是其次，我第一次反應服務生竟然只有要幫我換一個杯子，留整疊白粉杯給下一個人用，是x小。」

▲▼衛生局到場稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局到場隨機檢查，發現杯子有白點殘留。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局到場稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局今日到場稽查，現場隨機檢視杯子碗盤清潔度，發現部份杯子有些微可擦拭白點殘留，依食安法第8條規定，要求業者限期改善，屆期未改善依同法44條，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局指出，按食品良好衛生規範準則第26條規定，食品業者應提供乾淨清潔的餐具，不應有洗潔劑殘留；衛生局據以要求食品業者，應選擇檢驗合格及標示完整清潔劑產品，清洗碗盤餐具後，以清水沖洗乾淨，避免洗潔劑殘留，以維護消費者食的安全。

▲▼衛生局到場稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局強調，後續如有消費爭議無法獲得妥適處理，可撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，消保官將全力協助，以確保市民消費權益。

記者詢問藏壽司對此回應，至截稿前仍未有說明。

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