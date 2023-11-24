藏壽司驚見整疊「白粉杯」！店員曝：是漂白水　衛生局出手了

▲原po到藏壽司消費，喝了一杯水才發現整疊水杯都有白色粉末。（圖／翻攝自Dcard）

記者許宥孺／高雄報導

一名網友控訴，到高雄一家迴轉壽司街邊店消費，發現杯子裡外都有不明粉末，店員說是用漂白水消毒、杯子沒擦，讓他不忍直呼「可以再噁心一點」。高雄市衛生局表示，現正派員稽查中，若查獲業者提供餐具有洗潔劑殘留，並未獲改善，可處新臺幣6萬至2億元罰鍰。

該名網友以「真舒服～在藏壽司喝到漂白水」為題在Dcard發文表示，一開始以為是杯子沒洗乾淨裝了一杯水喝，後來才發現整疊杯子裡外都有不明白色粉末，店員說早上用漂白水消毒杯子沒擦。經理幾句很抱歉就完事了？公關這樣處理的嗎？？岡山店可以再噁心一點沒有關係。

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原po也附上4張照片，只見一整盤的黑色水杯，裡裡外外都有殘留白色粉末，若沒細看，恐還以為是水垢。

▲整疊杯子裏外都有白色粉末。（圖／翻攝自Dcard）

有網友在文章底下表示，「身為前pt，只能說不意外，曾經全台評分最後一名的店。」、「那間真的很誇張，上次跟朋友去吃，點了茶碗蒸還會附贈調味包，後來店長出來道歉跟解釋 最後整單都免費。」

原po則忍不住怒火：「我喝到漂白水都沒有整單免費，幾句道歉草草了事，有沒有免費是其次，我第一次反應服務生竟然只有要幫我換一個杯子，留整疊白粉杯給下一個人用，是x小。」

記者詢問藏壽司對此回應，至截稿前仍未有說明。

▲原po向服務生反映，卻只換一個杯子，沒有要換整疊杯子的意思。（圖／翻攝自Dcard）

高雄市衛生局對此表示，接獲反映立即派員前往該店家，依食品良好衛生規範準則查察，現場正稽查中；若查獲業者提供的餐具有洗潔劑殘留，將依食安法第8條規定命業者限期改善，屆期未改善依同法44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局指出，按食品良好衛生規範準則第26條規定，食品業者應提供乾淨清潔的餐具，不應有洗潔劑殘留；衛生局據以要求食品業者，應選擇檢驗合格及標示完整清潔劑產品，清洗碗盤餐具後，以清水沖洗乾淨，避免洗潔劑殘留，以維護消費者食的安全。

衛生局強調，後續如有消費爭議無法獲得妥適處理，可撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，消保官將全力協助，以確保市民消費權益。