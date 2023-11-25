國小4年級獲頒IIP國際傑出發明獎　許淑華憶與蕭美琴共事的這一段

▲2023第十九屆IIP國際傑出發明獎頒獎典禮。（圖／翻攝許淑華臉書，下同）

政治中心／台北報導

2023第十九屆IIP國際傑出發明獎頒獎典禮23日落幕，民進黨台北市議員、松信立委參選人許淑華在應邀致詞時透露，自己是在擔任副總統參選人蕭美琴服務處主任時，開始承接蕭美琴的工作，協助協會推動培養優秀的發明家，看到最年輕的發明家是國小四年級的小朋友，她感到於有榮焉。

許淑華在臉書發文表示，此次擔任評審的她，非常感謝大會主席、中華創新發明學會理事長吳國俊持續20年推動發明者到世界各國參賽，儼然成為台灣軟實力的外交事務一環，也讓國際看到台灣優秀的發明者與台灣之光代表。

許淑華透露，自己是在擔任蕭美琴服務處主任時認識該協會，之後承接蕭美琴的工作，協助協會推動、培養優秀的發明家，在政策上扶植發明者作品申請專利，爭取智慧財產權的保護，並要求經濟部能挹注資源協助產業發展等工作，一路走來總統蔡英文也非常支持協會，每年會安排出國參賽的得獎者前往總統府，當面給予肯定與鼓勵。

許淑華表示，大會在2020國際傑出發明家獎頒獎典禮時，曾頒發特別奉獻獎給她，感謝她長期支持傑出發明者，如今看到這麼多的發明者為國爭光，她也感到於有榮焉。