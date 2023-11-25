鶯歌陶瓷博物館23周年慶　慶祝活動一路到年底　打卡送超Ｑ泥寶餅

▲陶博館23周年館慶，滿週歳的泥寶壽星們集合在博物館大廳的「生日快樂打卡牆」，熱情迎接前來民眾。（圖／新北市立陶博館提供）

記者戴上容／新北報導

新北市立鶯歌陶瓷博物館為歡慶23歲生日快樂，將於明25日至12月23日舉辦「23周年館慶系列活動」。陶博館吉祥物「泥寶」今年以可愛呆萌的姿態陪伴民眾度過許多節日，成為全齡拍照新寵兒。滿周歳的泥寶們將集合在博物館大廳3米長的「生日快樂打卡牆」，戴著生日派對帽、吹著慶生吹捲、手拉彩旗，熱情迎接前來的民眾，民眾只要打卡就能到免費兌換鶯歌在地知名烘焙「琳食工坊」特製美味可口「泥寶香草餅乾」。

館方宣布，民眾只要參加「尋找泥寶」，在博物館常設展或玻璃長廊與手持「生日」或「快樂」的泥寶相遇合照，分享照片在個人FB或IG限動並標註鶯歌陶瓷博物館，就能到免費兌換鶯歌在地知名烘焙「琳食工坊」特製美味可口「泥寶香草餅乾」，帶走視覺、味覺的雙重回憶。

此外，「樂興之時—冬季音樂會」將在連續3個周末假日於大廳悠揚演奏暖心樂曲，傳達歳末感恩與祝福。12月9日被樂壇譽為臺灣新世代最佳室內樂組合的「藝心弦樂四重奏」悠揚琴聲，12月17日長笛樂手陳怡婷、吉他手蘇孟風共譜浪漫旋律，12月23日古典樂新風貌的台灣銅管重奏團演奏耶誕氛圍曲目，愉悅民眾的聽感神經。

陶博館館長張啟文表示，23年前陶博館主館建築落成，全國首座專業陶瓷博物館開幕，歷經新北市政府、市府文化局與陶博館與地方產業、社區、學校及藝文人士齊心協力，在陶藝發展上深耕在地接軌國際。

現正展出的「2023臺灣陶藝獎」是臺灣陶藝界的最高殿堂，全球四大陶藝展之一的「臺灣國際陶藝雙年展」更是全球當代陶藝重要發表平臺！兩大重量級競賽雲集國內外高手，精彩的陶藝作品推進臺灣當代陶藝發展。感謝長期支持與愛護陶博館的所有朋友們，歡迎大家蒞臨館慶活動與我們共享生日的喜悅。

館慶活動期間，集結多元質感陶瓷文創商品、藝術家作品及各類紀念品、禮盒的文化商店，推出9折優惠！隨著歳未過節氣氛漸濃，推薦民眾挑選喜好與感動的好物，感受美好的生活物件設計，把獨特品味帶回家。其他展演活動訊息可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。