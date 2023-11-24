幫手遊「練功」竟偷賣9萬元裝備　玩家崩潰：我花100萬元打來的

▲RO仙境傳說是熱門的手遊遊戲。（示意圖非當事案件／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子找來朱姓男子幫打手遊遊戲練功衝裝備，朱男拿到黃男帳號密碼後，和友人邱男一起練功時，發現黃男的遊戲裡有許多稀有的虛寶，兩人偷偷以9萬元把整個帳號賣掉，黃男得知崩潰，直說這些虛寶是他花了100多萬辛苦打來的，氣得提告黃、邱兩人，法院審理後，依妨害電腦使用罪判朱男徒刑4月、邱男3月，均得易科罰金。

判決指出，邱男是在2021年4月間，在朱男的住處發現他正在使用黃男的帳號打網路遊戲「RO仙境傳說新世代的誕生」，兩人發現黃男帳戶裡的裝備很多，有些甚至是十分稀有的虛擬寶物，價值不斐，因此由邱男上網把黃男的帳號、裝備，以9萬元的代價賣給不知情的玩家。

事後兩人還為了掩人耳目，故意在網路上虛構假交易，由邱男來購買7萬4720元不存在的商品，邱男再把7萬4720元轉給朱男，邱男則自己拿到1萬5280元。

黃男事後發現自己的角色無法登入，追查後才發現整個帳戶、虛擬寶物都被賣了，報警追查後，才查出原來是朱男和邱男搞的鬼，氣得報警提告。

黃男指出，遭盜賣的遊戲帳號價值甚高，他花費鉅資充值，且耗費大量時間在網路上練功打怪升級，帳號等級及內含裝備的真實市價保守估計應在100萬元以上。

法院審理時，邱男、朱男都坦承犯行，雖然沒有與黃男達成和解，但法官審酌兩人的犯後態度、素行、智識程度及家庭經濟狀況等情狀綜合考量，依妨害電腦使用罪判朱徒刑4月、邱男3月，均得易科罰金，全案可上訴。