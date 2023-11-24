明華園《潮水孤蟾》　12／9屏東市千禧公園隆重登場

▲屏東市長周佳琪粉墨登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東市公所為歡慶屏東市建市90周年，於12月9日在千禧公園辦理「90風華，多多藝善」明華園天字戲劇團《潮水孤蟾》藝文展演，今(24)日於市公所舉辦記者會，周佳琪市長以嫦娥形象粉墨登場，與劇中角色對戲唱和，精彩戲曲搶先曝光。

民國22年12月屏東市升格為屏東市，今年112年，屏東市已建市90周年，為歡慶邁入新世代，市公所規劃90風華系列活動，由歷史悠久的明華園劇團以《潮水孤蟾》開啟序幕。

明華園秉持薪傳台灣文化瑰寶「歌仔戲」的信念，以持續的民戲演出，讓年輕人了解歌仔戲的深邃內涵與旺盛的生命力；《潮水孤蟾》以電吉他、貝斯與爵士鼓主導全劇樂音節奏，將典型宮鬥神怪戲以搖滾演唱會的新面貌呈現。活動感謝屏東縣政府與屏東市民代表會的支持及永齡基金會的鼎力贊助，推廣文化藝術不遺餘力。

記者會上周佳琪市長扮演嫦娥與《潮水孤蟾》劇中主角岳金蟾、劉望潮一同登台演唱，短短幾分鐘的演出，能感受到視覺與聽覺的雙重饗宴，相信正式演出絕對精采可期。

周市長表示，這次的藝文展演不僅是歡慶屏東市建市90周年，也邀請市民朋友一起見證屏東市的成長與繁榮，在一同觀賞演出的同時，深入體會台灣特有的歌仔戲的文化底蘊；《潮水孤蟾》以現代樂團的元素，延續傳統藝術並帶來新活力；不只是呈現在戲曲上、也是未來屏東市邁向百年要努力的，期望屏東市風華綿延、再創高峰。