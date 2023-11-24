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社會 社會焦點 保障人權

越女逾期居留撿身分證冒名打工　專勤隊比對指紋揪出本尊

▲越南籍女子「阿紅」（譯音）於2018年以免簽證來台觀光，但卻留在台灣非法打工，後來拾獲台籍女子身分證冒用，今年10月被移民署桃園市專勤隊查獲。（示意圖／視覺中國CFP）

▲越南籍女子「阿紅」（譯音）於2018年以免簽證來台觀光，但卻留在台灣非法打工，後來拾獲台籍女子身分證冒用，今年10月被移民署桃園市專勤隊查獲。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍女子「阿紅」（譯音）於2018年以免簽證入境台灣，但卻逾期居留在台灣四處打工，2021年間在桃園火車站後站拾獲台灣籍范姓女子身分證後冒用，今年4月間，「阿紅」冒用身分前往桃園區面試工作獲聘管理員，移民署桃園專勤隊接獲檢舉於10月間會同市府勞動局查訪，范女一度否認，但查驗指紋資料時當場被識破；桃檢複訊時，「阿紅」坦承犯行，檢方偵結依違反戶籍法案件向桃園地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，33歲的越南籍女子「阿紅」於2018年8月26日以免簽證來台觀光，簽證期限應至同年9月25日止，但「阿紅」逾期居留後在台灣四處非法工作，2021年間某時在桃園火車站後站附近拾獲范姓台籍女子身分證，此後為躲避查緝均冒用范女身分打工。

今年4月間，「阿紅」持拾獲身分證前往桃園區和平路應徵某公司管理員工作獲聘，由於其口音不似本國籍人士遭檢舉，移民署桃園專勤隊於今年10月30日下午4時許會同市府勞動局到場稽查，「阿紅」仍持拾獲影印身分證應訊，移民署人員在查驗指紋時當場查獲並非台灣籍范姓女子本人，「阿紅」當場坦承不諱。

桃檢複訊時，「阿紅」坦承冒用時獲台籍范姓女子身分打工，移民署北區事務大隊桃園專勤隊提供搜索扣押筆錄、桃園市府勞工局則提供外籍移工業務檢查表等資料佐證，檢方認為「阿紅」犯行明確，偵結依違反戶籍法案件之冒用身分而使用他人遺失國民身分證罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

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