人物／吳欣盈曾陪同2次訪美　是歐洲議會首位「登場」台立委

記者蘇晏男／台北報導

藍白昨在君悅飯店撕破臉，民眾黨總統參選人柯文哲今（24日）宣布由立委吳欣盈擔任其副手，兩人一同到中選會登記參選。吳欣盈學經歷豐富，曾在留英期間擔任時任保守黨副黨魁的選民服務與政策研究助理；從政時，其英文能力受到柯文哲倚重，柯2次訪美皆由吳隨同，且當歐洲議會首度邀請台灣立委出席會議時，吳獲推派與會。

▲柯文哲、吳欣盈。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

吳欣盈是新光集團創辦人吳火獅孫女，其父為新光金創辦人吳東進。吳欣盈拿到美國衛斯理學院國際關係、美術史雙學士後，到英國科陶藝術學院攻讀文學碩士，期間曾擔任時任保守黨副黨魁萊利（Peter Lilley）選民服務與政策研究助理，畢業後曾在倫敦美林證券資產管理公司任投資分析師。

2003年時，吳欣盈出任新光人壽慈善基金會執行長。在從政前，吳欣盈擔任過新光人壽副總經理、台灣工商企業聯合會理事，也是世界經濟論壇全球青年領袖、中國百名傑出女企業家。

民眾黨2019年提名吳欣盈為不分區立委第7名，儘管最終依政黨票得票率，民眾黨取得5席，然2022年10月時任不分區立委蔡壁如宣布辭職後，中選會公告吳欣盈遞補該缺額，吳並於隔月2日就職。

吳欣盈就職當天表示，她進入立法院後，希望能專注討論在三個主題：一、針對怎麼樣讓台灣與世界接軌，把國際帶來台灣；二、推動政府與民間有更多的合作關係，創造共贏來提升台灣的國際競爭力；三是履行當初的參選政見，以個人的財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等方面，與更多人一起提出超越黨派、讓社會和諧、對民生有幫助的法案。

方就職2天，吳欣盈11月4日首次上台質詢。「處女秀」過程中吳欣盈都笑容滿面，然似乎太緊張又不熟悉立院設備，所以頻頻出槌，包括忘記拿簡報筆，一度中斷質詢、卡詞、找不到資料等狀況，而其質詢內容可謂包羅萬象，從ESG、綠色金融、企業永續，談到貧富差距、國際經貿局勢等議題。

吳欣盈從小在國外長大，語文能力其實是「英文第一、台語第二、國語第三」，所以當她質詢時說話「卡卡的」，並非她對內容不熟，而是在長篇大論時，對中文的使用確實不太流利。

擔任立委期間，吳欣盈剛好挺著身孕，她今年2月也在臉書分享生下一個健康男寶寶的喜訊，不少立委湧入祝賀。而在坐月子期間，曾因與民進黨合作，致國民黨痛失立法院第7會期衛環委員會召委，讓部分藍委對她不滿。

柯文哲宣布參選總統後2次出訪美國，吳欣盈皆為隨行人員，可見柯仰賴吳的能力；民眾黨秘書長周台竹也曾說，吳欣盈英文非常好，不會有語言障礙。

由於柯文哲下令民眾黨現任不分區立委在2024選戰中都要轉戰區域立委，因此曾傳出吳欣盈擬參戰新竹縣第二選區、台中市第二選區、台北市第七選區，然最後皆未實現，直至今日，吳披上副手戰袍，與柯並肩作戰。吳欣盈說過，自己很願意幫民眾黨打仗。

值得一提的是，歐洲議會國際貿易委員會7月舉辦一場探討歐盟與台灣的貿易和投資關係的公聽會，並首次邀請立法院推派代表出席，而吳欣盈就是該人選。與會期間，吳欣盈以流利英文提出報告，並把握機會不斷舉手發言，甚至「回嗆」歐盟官員；會後吳受中央社專訪時說，「既然老遠來，就要強調台灣的立場」。