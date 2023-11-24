打籃球起口角！16少年苗栗火車站前談判　秒變「球棒隊」打成一團

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗火車站前22日晚間出現「棒球隊」互毆，2名高中生只因打籃球發生口角，相約到苗栗市火車站談判，雙方各自找來同伴助陣，談判破裂爆發衝突，警方獲報出動快打壓制，有2名少年輕傷，現場16名少年均被警方帶回，偵訊後依少年事件處理法、妨害秩序、傷害等罪嫌移送偵辦。

▲2名高中學生打籃球發生口角，相約苗栗火車站談判，16名高中生卻在站前廣場發生肢體衝突。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

苗栗警分局表示，北苗派出所於22日20時餘接獲報案，苗栗火車站前發生肢體衝突事件，立即調派優勢警力到場壓制，警方到達前雙方人馬已躲藏在附近大樓內，還是被警方查獲，其中有2人手、眼部有輕微傷勢，所幸經送醫治療後均無大礙。

警方初步調查，2名少年日前在竹南運動公園打籃球時因細故發生口角，22日相約在苗栗火車站談判，雙方各找同伴助陣，因談判破裂，雙方在站前廣場爆發肢體衝突，現場共有16名高中生，打籃球引起的糾紛，卻變成變街頭「棒球隊」互毆，全部被移送法辦。

苗栗警分局呼籲民眾，遇有糾紛案件，應理性處理，絕不可使用暴力解決，警方也不容許任何暴力事件發生，對於暴力或其他非法方式介入，必定依法究辦。