日本山友攻頂玉山！返程滑倒膝蓋受傷　空勤直升機吊掛送醫

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

一行16人的日本登山隊伍及2名台籍領隊，一起進行玉山登山活動，途中一名67歲日籍山友伊藤，於回程時在碎石坡不慎滑倒，導致致腳膝蓋受傷無法行走，領隊向塔塔加小隊報案請求救援，空中勤務總隊直升機將傷者載送至台中清泉崗機場後，由救護車送梧棲童綜合醫院救治。

▲日籍山友登玉山於碎石坡滑倒膝蓋受傷，直升機吊掛送醫。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義縣消防局指出，昨（23）日11時41分接獲阿里山分隊通報，玉山步道6公里處，有1名民眾腳受傷請求119救援，經查為一行18人攀登玉山回程時，1團員不慎跌倒受傷，立即派遣阿里山分隊出動人、車前往救搜，同時通知排雲山莊協助救援，將傷患背負至吊掛點，並申請直升機吊掛傷者，直升機到達白木林觀景平台吊掛後，回報傷者是1名日籍男性、68歲、膝蓋受傷、意識清楚，空中勤務總隊直升機將傷者載送至台中清泉崗機場後，由救護車送梧棲童綜合醫院救治。

竹崎分局分局長閻百川表示，玉山步道登頂主峰挑戰性極高，且屬高海拔3千公尺以上的山脈，且入夜後氣溫下降相當快速，山路崎嶇難行，若有任何意外，都會有較高的危險，建議登山遊客應裝備攜帶齊全並注意自身健康狀況，身體若有不適，切勿勉強登山，以避免發生危險。竹崎分局關心您。