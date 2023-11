▲鴻海創辦人郭台銘。(圖/記者李毓康攝,下同)

記者葉國吏、張方瑀/綜合報導

藍白郭會不歡而散,鴻海創辦人郭台銘促成的君悅會面最後破局,最後離場時被外媒詢問「是否會和柯文哲出現在同一張選票?」對此郭台銘用英文妙答。

藍白郭在君悅會談,最後不歡而散。郭台銘最後離場,媒體見狀蜂擁而上堵訪。根據《自由時報》報導,現場有外媒用英文提問「It's a possible gonna be Ko Wen Je(柯文哲) and Terry Kuo(郭台銘) on the ticket?(是否會和柯文哲出現在同一張選票?)」對此郭台銘也用英文回答。

面對外媒提問,郭台銘大笑回覆「I'm not answer you know, I'm not answer, you guess the question, I'm not answer.(你可以猜,我不回答。)」

另外,國民黨將在今天上午11點開中常會確定副手人選;民眾黨總統參選人柯文哲則在今早11點前往中選會登記參選,立委吳欣盈將會陪同,民眾黨內猜測吳欣盈就是副手人選。