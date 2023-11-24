藍白上演分手擂台　賴清德發文狠酸：喬一整天沒結果

▲藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者曾羿翔／綜合報導

藍白郭會談23日晚間不歡而散，民進黨總統參選人賴清德表示，我們是這麼認真地在看待這場選舉，「然而我們的對手，今天卻是喬了一整天，光是連開會的場地、時間、與會人數這種最基本的事情，都沒有共識。」

賴清德的臉書發文還提到，好不容易坐下來要談了，沒想到直到晚上，都還是沒有結果，「難道我們能安心把治理國家的重責大任，交給這群人嗎？」要建設國家、要讓國家進步，不是光喬就能喬出來的，「我和美琴、我們的團隊，我們所要走的路線，就是信賴台灣，而不是依賴中國，我們是至今唯一一組正式登記參選的候選人，也是最認真、負責的候選人。」

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者賴文萱攝）



賴清德說，今天一早就出門了，先後到台南、高雄，陪同立委候選人登記參選，光是今天一天的行程就跑了 11 個。而我的搭檔，副總統候選人蕭美琴，上午也在台北舉辦國際記者會，面對國內外的記者提問，美琴都鉅細靡遺地回答。賴清德也在文末說道，他要再次邀請國人朋友，明年1月13日，請和他們一起選對的人、走對的路，團結一致帶領台灣繼續往前走。