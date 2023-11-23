被侯友宜邀當桶箍卻變見證人　郭台銘困惑：你們要解決為什麼輪到今天

▲郭台銘23日出席藍白郭合會談現場。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對在野整合，總統參選人侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫今（23日）在君悅飯店會面。會中侯友宜說郭台銘是桶箍也是見證人，讓郭台銘相當不解，但經侯再次說明後，郭表示，他現在曉得自己是見證者，那麼既然要在這討論，他也不反對，一人一句，但「你們要可以解決，你們幾天前就解決，為什麼輪到今天」。

根據郭台銘昨曝光的通聯記錄，指侯要郭當「藍白郭」合作的桶箍，來整合在野。但侯友宜在君悅飯店記者會中提及，今天既然是柯文哲說要公開透明，所以用光明磊落地整合藍白、郭台銘，在現場好好地把六點共識延續講清楚，也可請郭來做見證、當裁判，看誰講的有道理；今天場景對他來說，就是回到馬辦六點聲明延續，也許民調爭議可以撇一邊不說，但要重回那六點。

侯友宜表示，馬是見證人，多了郭是見證人、桶箍，今就在這就六點延續，在民調癥結上，大家有問題可提出，若沒辦法釐清，大概就自己所了解的相關議題來溝通，樓上房間是私密的，所以還是在公開的地方，讓記者好好了解在野大聯盟如何面對團結。

郭台銘回應，今天這地方是他安排的，他是主人，但剛剛沒聽清楚，侯說他是見證人也是裁判，這他沒聽清楚，反問侯，他到底是見證人還是裁判。侯友宜說，郭台銘就像馬英九一樣做見證人、桶箍，面對六點共識延續性，馬從未說過一句話，而郭在現場，是同馬的身分，「我們非常地感謝」。

郭台銘表示，今天現象超過他預期的劇本，昨天的發文中，每個幾點幾分交代非常清楚，時間、地點、講話內容都有，他講的話自己負完全責任。郭也說，他現在曉得自己是見證者；那麼既然要在這討論，他也不反對，一人一句，「你們要可以解決，你們幾天前就解決，為什麼輪到今天」。