快訊／侯友宜爆柯文哲簡訊內容　「郭台銘需要找一個理由退選」

記者崔至雲／台北報導

藍白整合進入最後攤牌階段，國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲三人今（23）下午在君悅見面。記者會上，侯友宜透露柯文哲傳簡訊的內容，內容中提到，希望大家談一談，對彼此心裡也比較交代，地點只要不是秘密見面就好，「如果credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一飯店也可以，他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的」。

▲藍白合會談現場，侯友宜在柯允諾下唸出兩人的簡訊內容。（圖／記者李毓康攝）



侯友宜表示，他今天早上接到柯文哲的簡訊，謝謝柯文哲沒有忘了他，關鍵的一天特別傳簡訊給他，他轉頭詢問柯文哲能否讀出簡訊內容？在柯的允諾下，侯友宜逐字唸出簡訊內容，「大家最後一次來解決台灣的問題是好的，既然早上有打給郭董，其實想要大家會面的想法，三個人一起見面，也是塑造團結台灣的意向，如果可以的話，找一個場合，但是公開的，大家見面談，還是只想我跟你兩個先談，或是比較主張三個先談，如果要見面的話，大家有足夠的時間談一談，不管結果如何，也對心理比較好交代，時間今天早上就好，地點只要不是秘密見面就好，如果credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一飯店也可以，他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，要秘密見面有困難，所以要公開見面」。

侯友宜說，前幾天確實有打給郭台銘，郭台銘關心侯，也關心柯文哲，彼此聊了很久，郭董說民調爭議有不一樣的看法嗎？侯說，民調是要延續六點，公開、解決這個問題，隔天郭台銘說他睡不著覺侯瞭解他的心情，他希望可以統合大家的力量，郭台銘說能不能8點前趕到他家，三個人好好談一談，不要再用民調，一起好好談一談。

侯友宜接著說，他跟郭台銘講，他們三個人講，一定是公開透明公正可以讓大家檢視的，所以當時婉拒三個人在他家見面，他跟郭台銘說，他需要的是藍白整合的癥結可以落幕，請郭台銘來做見證，所以藍白整合落幕後，再去見郭董，這樣就非常圓滿，如果要參與也是很圓滿，一起見證歷史一刻。