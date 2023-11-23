　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

績優調解人謝鴻斌再獲殊榮　和兩代3位議員履行全家服務承諾

▲台南市長黃偉哲23日專程前往市議員曾之婕服務處，頒發紅榜給服務處主任謝鴻斌，表彰他在協同調解紛爭，減少訴訟的貢獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲23日專程前往市議員曾之婕服務處，頒發紅榜給服務處主任謝鴻斌，表彰他在協同調解紛爭，減少訴訟的貢獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲23日專程前往市議員曾之婕服務處，頒發紅榜給服務處主任謝鴻斌，表彰他在協同調解紛爭，減少訴訟的貢獻，謝鴻斌受獎後指出，他經歷前副議長曾順良、前議員曾信凱及現任議員曾之婕兩代3位議員，都視善盡為民服務為重責大任，一致希望能夠成功調解促進社會和諧。

謝鴻斌主任從前副議長曾順良時進入服務處，開啟協同調解的領域，他並非市府或區公所官設調解人，一直都以議員服務處的身份為民眾調解紛爭，再經歷前議員曾信凱及現任議員曾之婕，在服務處從事調解工作迄至今年正滿20年，今年已經是連續4年獲得行政院長獎，也是台南市唯一一位獲此殊榮的協同調解人。

▲台南市長黃偉哲23日專程前往市議員曾之婕服務處，頒發紅榜給服務處主任謝鴻斌，表彰他在協同調解紛爭，減少訴訟的貢獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

謝鴻斌主任在台南市各區調解委員會素有口碑，今年還曾經受民眾委託，跨縣市前往高雄協同調解，今年他在市府各區調委會、法院調解成功案件有230餘件，大約還有百餘件是尚未進入調解程序就說服兩造和解，其中以重大車禍事故致人傷亡案件最多，為民眾排解糾紛也不少。

謝鴻斌表示，在服務處20年來，要感謝前副議長曾順良、前議員曾信凱及現任議員曾之婕兩代3位議員，讓他有機會踏入協同調解的領域，這也是議員為民服務最重要的一環，必須在法治和情理的基礎上，為兩造做出最好的建議，降低因為司法訴訟衍生的社會成本。

▲台南市長黃偉哲23日專程前往市議員曾之婕服務處，頒發紅榜給服務處主任謝鴻斌，表彰他在協同調解紛爭，減少訴訟的貢獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

曾之婕指出，去年選舉時就以「一人當選、全家服務」自我要求，謝鴻斌主任更是為全台南市議員為民服務的實質功能立下典範，要代表父親曾順良及胞弟曾信凱，向謝鴻斌主任表達感謝，服務團隊也同感榮耀，希望未來能普遍提高更多協同調解人的功能，為民眾排憂解難，讓台南市更加和諧有愛。

ET快訊
17歲少年酒駕雙載　女友摔成植物人！家屬忍痛拔管
不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚
快訊／阿里山公路車禍　騎士滿地血命危
少女到派出所做筆錄...竟被帶回家強吻　猥褻3次
周曉涵介入婚姻？　陳天仁首談「離婚周孝安」在家當奶爸：怕他沒
19歲男開「移動豪宅」　撞爛瞬間曝
快訊／柯旻豪改口拒認罪收押第7天　檢警今提訊...家人急換律
柯文哲留言：我們一定會贏　郭台銘回「1符號」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

交流相長持續精進　台南台中災害防救經驗參訪交流

台東縣長盃5人制足球錦標賽11／24豐里國小登場

全力守護長者！竹市112年度免費健檢　守護8192位長輩健康

【廣編】台中市民野餐日11／26登場　「帶上親愛的人」享受悠閒假日時光

台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

明華園《潮水孤蟾》　12／9屏東市千禧公園隆重登場

控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

詐騙謊言無極限老翁被騙450萬元　南警聯手逮車手

游顥爆「選區寄戶口外地買房」　蔡培慧駁烏龍爆料：在投市租屋

國民黨立委、議員外勘多次　要求改善安平市場老舊設備

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

打電話吵同事睡覺他超氣　下秒換老闆打結果罵錯人

小甜甜「十指緊扣」牽新歡逛街　穿激短熱褲露到腿根

交流相長持續精進　台南台中災害防救經驗參訪交流

台東縣長盃5人制足球錦標賽11／24豐里國小登場

全力守護長者！竹市112年度免費健檢　守護8192位長輩健康

【廣編】台中市民野餐日11／26登場　「帶上親愛的人」享受悠閒假日時光

台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

明華園《潮水孤蟾》　12／9屏東市千禧公園隆重登場

控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

詐騙謊言無極限老翁被騙450萬元　南警聯手逮車手

游顥爆「選區寄戶口外地買房」　蔡培慧駁烏龍爆料：在投市租屋

國民黨立委、議員外勘多次　要求改善安平市場老舊設備

幕後／柯文哲做這2件事　藍營拍板「5巨頭會議」絕不進2538房

再2天結婚！LABOUM海仁公開求婚照　收滿滿禮物：一輩子都不會忘

交流相長持續精進　台南台中災害防救經驗參訪交流

兒時瘦巴巴！虎斑貓長大後「體型追上女兒」　媽回憶：好像被騙了

台東縣長盃5人制足球錦標賽11／24豐里國小登場

張泰山推關懷盃台日交流　沖繩議員親自來台：意義重大

3刀剁掉雙掌！酒商斷肢丟河中找不回　主嫌賠700萬和解...下場曝

日本熊屍胃部挖出「人類殘骸」！ DNA確定是22歲男大生

明天日夜溫差逾10度　下波冷空氣急凍5天「全台有感」

興富發亞灣特貿3都更案首辦公聽會　設計圖曝光

爆乳荷官直播吸客！博弈集團大選賭盤曝　8辣妹見特警攻堅嚇歪

地方熱門新聞

19歲男開「移動豪宅」保時捷自撞號誌桿

駕車這燈號不閃罰1200元

南投縣茶葉2波外銷對岸共1.5萬斤進帳5000萬元

藍白合破局　王惠美：全力支持侯友宜

全國華風盆栽展　國內外170樹友參展

新北推動「嗨漁港」　泡湯大啖萬里蟹

參選基隆立委　林沛祥：共同展望新未來

游顥爆蔡培慧「選區寄戶口外地買房」

台南藍軍力挺侯友宜,趙少康

王美惠登記參選 　尋求連任守護台灣

南警智取詐欺車手保住婦人153萬元

金門護漁！烈嶼沿海清除71件非法佈網

防臭蟲　「白花油」被網友點名

詐騙謊言無極限老翁被騙450萬元南警逮車手

更多熱門

相關新聞

BMW汎德「全台最大據點」動土

BMW汎德「全台最大據點」動土

BMW總代理汎德今（22）日宣布「台中汎德5S展示暨服務中心」正式動土開工，該據點斥資13億、以最高規格打造，佔地1,600坪，採地下2層、地上7層，將成為全台最大BMW旗艦據點，預計在2026年第2季正式開幕。

花蓮光復鄉「幸福巴士」啓航

花蓮光復鄉「幸福巴士」啓航

台南國民黨議員力挺王家貞

台南國民黨議員力挺王家貞

不滿消費白色恐怖　綠營議員要求道歉

不滿消費白色恐怖　綠營議員要求道歉

撞死18歲少年　新竹議員20萬交保

撞死18歲少年　新竹議員20萬交保

關鍵字：

調解人謝鴻斌議員服務

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

即／彭博：郭台銘準備退選

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

更多

最夯影音

更多
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面