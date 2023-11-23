績優調解人謝鴻斌再獲殊榮　和兩代3位議員履行全家服務承諾

▲台南市長黃偉哲23日專程前往市議員曾之婕服務處，頒發紅榜給服務處主任謝鴻斌，表彰他在協同調解紛爭，減少訴訟的貢獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲23日專程前往市議員曾之婕服務處，頒發紅榜給服務處主任謝鴻斌，表彰他在協同調解紛爭，減少訴訟的貢獻，謝鴻斌受獎後指出，他經歷前副議長曾順良、前議員曾信凱及現任議員曾之婕兩代3位議員，都視善盡為民服務為重責大任，一致希望能夠成功調解促進社會和諧。

謝鴻斌主任從前副議長曾順良時進入服務處，開啟協同調解的領域，他並非市府或區公所官設調解人，一直都以議員服務處的身份為民眾調解紛爭，再經歷前議員曾信凱及現任議員曾之婕，在服務處從事調解工作迄至今年正滿20年，今年已經是連續4年獲得行政院長獎，也是台南市唯一一位獲此殊榮的協同調解人。

謝鴻斌主任在台南市各區調解委員會素有口碑，今年還曾經受民眾委託，跨縣市前往高雄協同調解，今年他在市府各區調委會、法院調解成功案件有230餘件，大約還有百餘件是尚未進入調解程序就說服兩造和解，其中以重大車禍事故致人傷亡案件最多，為民眾排解糾紛也不少。

謝鴻斌表示，在服務處20年來，要感謝前副議長曾順良、前議員曾信凱及現任議員曾之婕兩代3位議員，讓他有機會踏入協同調解的領域，這也是議員為民服務最重要的一環，必須在法治和情理的基礎上，為兩造做出最好的建議，降低因為司法訴訟衍生的社會成本。

曾之婕指出，去年選舉時就以「一人當選、全家服務」自我要求，謝鴻斌主任更是為全台南市議員為民服務的實質功能立下典範，要代表父親曾順良及胞弟曾信凱，向謝鴻斌主任表達感謝，服務團隊也同感榮耀，希望未來能普遍提高更多協同調解人的功能，為民眾排憂解難，讓台南市更加和諧有愛。