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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲說「2025非核家園政府投入大量的錢，收購電費價格1度9塊」？

柯文哲說「 2025非核家園按步就班來不及，政府就投入大量的錢，要不然怎麼會一開始收購電費的價格有到每度9塊、5塊」？（圖／台灣事實查核中心）

圖文／台灣事實查核中心

為何要查

因應全球淨零排放目標，台灣也站在能源轉型的關鍵時刻。能源議題是2024年總統大選最受關注的政策議題之一，各總統參選人也陸續從8月開始發表能源政見，多次在不同公開場合、媒體訪談中針對此議題發表政策意見與說法。

查證摘要

柯文哲日前多次聲稱，因民進黨要推動2025非核家園，擔心按部就班來不及，因此將太陽光電購電價格提高到每度9元，這也導致了光電產業產生諸多問題。

經查：

一、針對再生能源的躉售費率，最早是2010年首次公告，當時太陽光電躉購費率為11.12至12.97元（依裝置容量大小而有所差異），之後，太陽光電躉購費率逐年調降。

二、至於柯文哲所提的每度9塊，大約是2011-2012年的公告價，之後太陽光電躉購費率未再超過9元。

三、民進黨上台後提出2025非核家園政策，第一次決定躉購價格為2017年，太陽光電躉購費率為4.41至6.47，之後逐年調降，2023年躉購費率為3.97至5.90，從未到每度9元。

查證結果：與所查資料不符合。

太陽光電躉購價格從2010年開始，之後逐年調降，柯文哲所提9塊的價格落在2011-2012年的，民進黨政府上台後，最高價格從未到達每度9元。

柯文哲的話來自哪裡？

民眾黨總統參選人柯文哲10月31日舉行「與哲同行」記者會。鏡電視記者提問，經濟部要求柯文哲不要抹黑光電，詢問柯文哲對此的看法。

柯文哲指出：「為什麼光電會出問題，他去現場看才知道，因為你一先開始說2025要非核家園，所以核電廠要停掉，核電廠要停掉他就被迫再生能源要拉上來，再生能源拉上來，如果是按部就班時間來不及，所以怎麼辦？ 政府就投大量的錢，要不然怎麼會一開始電費價格有到每度9塊錢、5塊錢，什麼都有」。

此外，柯文哲在11月2日召開淨零碳排記者會時也再提到：「2025核電停掉，然後要把再生能源搭上來，然後時間很短，怎麼辦？砸錢，因為重賞之下必有勇夫，所以你看看有時候那個台電，這每度電賣3塊，這邊是買5塊甚至到9塊。」

柯文哲認為民進黨因要強推非核家園政策，設定較高的光電價格，因此產生目前光電的諸多問題。因此，是否民進黨主政時有像柯文哲所說的「1度9元」高價，成為本篇查核點。

資料出處：《柯文哲粉專》全程直播，另有《自由時報》、《中央社》等媒體報導；2023年11月2日 柯文哲淨零碳排政策記者會

查核過程

查核點、柯文哲稱民進黨為達成非核家園目標，設定光電價格至每度9元，實際狀況為何？

再生能源躉購率是何時開始實行？剛開始太陽光電是多少錢？

光電價格每度售價，指的是躉售價格。

躉購是一種推廣再生能源發電的保價收購制度，政府每年會公告年度再生能源躉購價格，民間單位可特定期限內與台電簽約，以該年度躉購價格賣電給台電20年。

躉售價格的法源依據，最早是2009年立院三讀通過後開始施行的《再生能源發展條例》。

2009年9月時，經濟部召集學者專家及部會團體，舉辦「再生能源電能躉購費率審定會」，並於2010年1月公告第1次的躉購費率及其計算公式。

根據該公告，太陽光電若未獲政府補助者，台電躉購20年，依據類別，價格落在每度11.12至12.98元。這是最早的太陽光電躉購費率。

柯文哲說「 2025非核家園按步就班來不及，政府就投入大量的錢，要不然怎麼會一開始收購電費的價格有到每度9塊、5塊」？（圖／台灣事實查核中心）

▲圖1：2010年首次公告的太陽光電躉購費率。

柯文哲所提9塊是何時的躉購費率？民進黨2025年非核家園政策後，躉購費率還是9塊嗎？

根據經濟部每年公布躉購費率，之後太陽光電躉購費率逐年下降，2011年是7.33至10.31元，2012年是6.16至9.46元，從2013年起未再高於9元。因此，柯文哲說的每度9塊大約是在2011年至2012年左右。

民進黨政府提出2025非核家園政策，那民進黨政府上台後，第一次決定的躉購價格是多少呢？

因2016年價格已於2015年12月公吿，因此，民進黨政府第一次公告的是2017年的價格，光電部分為4.41至6.47元。

之後政府光電價格同樣逐年下降，也曾因大砍光電價格致使業者反彈。

柯文哲說「 2025非核家園按步就班來不及，政府就投入大量的錢，要不然怎麼會一開始收購電費的價格有到每度9塊、5塊」？（圖／台灣事實查核中心）

▲圖2：2017年太陽光電躉購費率

2023年的最新躉購費率為何？

根據2023年1月6日公告的《中華民國一百十二年再生能源電能躉購費率及其計算公式》，依據類別、裝置容量級距的不同，光電價格大約是3.97至5.90元。而從民進黨上任至2023年最新的價格中，太陽光電躉購價格從未有過每度9塊錢。

柯文哲說「 2025非核家園按步就班來不及，政府就投入大量的錢，要不然怎麼會一開始收購電費的價格有到每度9塊、5塊」？（圖／台灣事實查核中心）

▲圖3：2023年太陽光電躉購費率

經查公開資料，在民進黨上台後，太陽光電從未有過9元價格，因此並未如柯文哲所說，民進黨政府因想極速推動太陽光電發展，設定9塊高價。柯文哲聲稱的每度9元，大概是2011至2012年時期價格，當時為國民黨執政。

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