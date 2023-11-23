加薩17歲少年「得知停火」錯愕　悲吐心聲：給士兵們休息時間

▲以色列被控空襲加薩走廊北部賈巴利亞地區由聯合國開辦的學校，校內收留數千名難民。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列與哈瑪斯協議以釋放人質交換停火，但行動延至24日開始。據美媒報導，對於迄今家園被連續轟炸1個半月的加薩走廊居民而言，停火消息憂喜參半，期盼安全卻又擔心這並非戰爭的結束。一名17歲少年因通訊不良直到受訪時才得知達成停火協議，他表示，「這項協議不是休戰，只是給士兵們一些休息時間。」

美國《紐約時報》訪問加薩居民針對4天停火協議的看法，27歲的計程車司機納撒爾（Ahmed Nassar）在電話中說希望協議不會落空，「總算鬆了一口氣，但願我們在午夜就能夠看到（實現）。」然而以色列23日突然宣布「停火延後」直至24日生效，目前以、哈雙方仍在商討具體安排也尚未簽字，24日是否停火仍有變數。

在網路社群上記錄以哈衝突的奧達（Bisan Owda）表示，4天的停火「並不能保證加薩走廊軍事行動的結束」，因為短短幾天時間「不足以把屍體從廢墟下拉出來埋葬，不足以搜尋失蹤人員，不足以開放道路，不足以治療傷者。」

17歲少年阿爾德比（Firas Al-Derby）與父母在加薩南部一所聯合國學校避難，他表示因為網路通訊不穩，先前並未收到停火與換囚消息。當他從《紐時》記者口中得知停火協議是在一夜之間達成的之後，他語氣聽起來並不振奮。因為他的母親患有癌症，當加薩唯一的癌症醫院運作停擺後，停火對母親來說意義不大，她需要的是繼續接受治療。

阿爾德比受訪時說，「你覺得我媽媽會對暫時停火感到高興嗎？現在唯一能讓她開心的事就是能夠繼續她的癌症治療。」他還透露，庇護大量民眾的學校裡22日上午並沒有充滿慶祝氣氛，因為他們知道這種停火不會持續太久，「這項協議不是休戰，是給士兵們休息的時間。」