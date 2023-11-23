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晶碩「眼球研究院」吸睛登場！獨家專利隱眼新品打造超強「舒視圈」

▲▼晶碩,眼球研究院,隱形眼鏡,Sunlight陽光晶粹,B+葉黃素水感晶亮飲,晶澈。（圖／品牌提供）

▲晶碩為了給消費者更好的隱眼配戴體驗，持續努力研發與自產，如今培植實力有成，特別選在今（11/23）舉辦旗下新品牌「眼球研究院」發表會。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

許多隱眼族民眾心中最強彩片非「晶碩」莫屬，就愛它設計的美感，以及日常與特殊色多樣兼具的顏色選擇，被誇讚最多的優點則是入眼的舒適感，好戴好卸之外，無異物感不容易跑位，讓品牌成功累積一大票死忠粉絲，一直不斷回購。而晶碩為了給消費者更好的隱眼配戴體驗，持續努力研發與自產，如今培植實力有成，特別選在今（11/23）舉辦旗下新品牌「眼球研究院」發表會，活動中不僅公布首發新品、全球唯一添加5種成分的「Sunlight陽光晶粹」隱形眼鏡，更大聲宣示決心，要以高標準研發多款獨家專利新品，滿足消費者對隱眼的所有期待，將眾人都拉進眼球研究院的「舒視圈」裡。

▲▼晶碩,眼球研究院,隱形眼鏡,Sunlight陽光晶粹,B+葉黃素水感晶亮飲,晶澈。（圖／品牌提供）

▲活動中公布首發新品、全球唯一添加5種成分的「Sunlight陽光晶粹」隱形眼鏡。

生活在數位時代，不論工作或生活都無可避免長時間使用3C產品，這也讓台灣近視人口佔比在全球排名始終居高不下。接收到廣大近視族心聲的晶碩，特別成立「眼球研究院」新品牌，以「成為解決眼睛問題的首席專家」為使命，致力促進視力健康福祉，維護隱眼在實用與設計之間的平衡之道。發表會上回顧了過去10年間晶碩開發的心血，包括投入高達33億研發經費，生產中導入高自動化設備嚴控品質，超過200位專家團隊對產品研發不斷改革創新，至今累積28國共有235篇專利數量及41國249張的產品認證，多項領域涵蓋維他命應用、舒壓光學、高階光學研究等，成果豐碩。

▲▼晶碩,眼球研究院,隱形眼鏡,Sunlight陽光晶粹,B+葉黃素水感晶亮飲,晶澈。（圖／品牌提供）

▲晶碩光學董事長郭明棟宣示晶碩進軍隱眼國際盃企圖與實力。

今日發表會上，除了晶碩光學董事長郭明棟出席之外，包括楊德勝總經理及研發長，還有晶碩旗下通路子公司晶澈副總皆蒞臨現場，見證公司未來新願景的誕生，顯見「眼球研究院」受到晶碩的高度重視。郭明棟更信誓旦旦強調，「眼球研究院」新成立就是呈現晶碩在高階光學產品的研發實力與長線佈局的最直接證明，「晶碩已經要從亞洲盃升級進軍世界盃了！」放眼國際以成為世界級品牌為目標，也從過去低調做好產品轉變為從今開始自信展現的風格，就是要讓消費者知道晶碩做了哪些結合最新科技的獨家專利新品，又將如何達成進軍全世界的願景。

▲▼晶碩,眼球研究院,隱形眼鏡,Sunlight陽光晶粹,B+葉黃素水感晶亮飲,晶澈。（圖／品牌提供）

▲總經理楊德勝現場說明晶碩ESG成果。

像是新品牌「眼球研究院」便自行研發、自產與設計，推出了全球首款於保存液添加維他命B2、B6、B12、維他命E以及硫酸鋅等5種成分與保濕因子的新產品「晶碩陽光晶粹日拋軟性隱形眼鏡」，特殊的保存液能在鏡片形成水分膜，維持鏡片保濕潤滑，讓在場眾人驚呼連連、迫不及待想到晶澈門市購買。發表會上還預告了「眼球研究院」未來將推出抗藍光、專利環保矽基、近視控制、滋養雙眼等功能性商品，瞬間把大家的期待值拉高拉滿。

▲▼晶碩,眼球研究院,隱形眼鏡,Sunlight陽光晶粹,B+葉黃素水感晶亮飲,晶澈。（圖／品牌提供）

▲晶碩光學研發副總經理張漢宜說明晶碩新品優勢。

除了「眼球研究院」品牌精神與新品非常吸引大家的眼球之外，發表會上也宣布晶碩光學旗下的晶澈科技同步推出「B+葉黃素水感晶亮飲」，產品中含有關鍵維生素B群、花青素和葉黃素與日本金獎玻尿酸，晶亮潤澤。Sunlight陽光晶粹與B+葉黃素潤澤晶亮飲即日起已全面在晶澈門市獨家販售，B+葉黃素潤澤晶亮飲上市優惠2件8折，兩種創新產品同時推出，希望一起守護消費者。

▲▼晶碩,眼球研究院,隱形眼鏡,Sunlight陽光晶粹,B+葉黃素水感晶亮飲,晶澈。（圖／品牌提供）

▲晶澈科技副總經理柳浩宇揭露晶澈通路佈局戰略思考。

今日發表會上可見晶碩拓展隱形眼鏡市場版圖的企圖心，不只代工，近年更加強打造自有品牌，要在隱形眼鏡及眼睛相關周邊產業、美妝保養品兩大方向上擴及影響力，並且走出台灣、積極搶進亞洲其他市場。

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