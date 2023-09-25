5屁孩逢甲商圈排水溝塗鴉！網轟：以為來到貧民窟　警火速拘3人

▲5名年輕男子暗夜於排水溝旁亂塗鴉，被警方火速逮捕法辦。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

李姓等5名年輕男子日前趁深夜前往西屯區逢甲商圈排水溝旁，在溝堤上大肆塗鴉後逃離現場，警方獲報後於案發隔天先查緝3人到案，並已掌握其他2人身分，將依法嚴懲。

有目擊網友於臉書「爆料公社」社團PO出照片，只見至善路內新庄仔溪排水溝堤面上至少12個區塊都被噴漆塗鴉了各種顏色的大型字體和圖樣，甚至噴漆空罐也隨地棄置，怒批「這種畫風在（再）多一點垃圾，真以為是來到貧民窟」，並tag台中市長盧秀燕要求處理。

▲5名街頭塗鴉客於案發的排水溝旁集合。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市第六警分局指出，於9月23日凌晨1時50許接獲民眾報案，雖未接獲被害單位報案，仍積極調閱影像、釐清鎖定嫌疑人特徵，並發現他們雖刻意步行前往犯案，意圖規避警方查緝，但最後經查仍確認為21歲的李姓男子等5人在該處塗鴉。

▲▼5名街頭塗鴉客於排水溝堤面亂噴漆作畫，在警方趕抵現場前就一哄而散。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方表示，24日已查緝其中3名犯嫌到案，另2名嫌犯亦已掌握身分，將積極追緝到案，依《刑法》毀損罪、《社會秩序維護法》、《廢棄物清理法》等嚴懲，並強調絕不容許不法行為挑戰公權力，以維護市民安心的生活環境。