PO腹肌大鵰猛男約砲+販毒　瘦弱髮型師被逮竟對警告白「愛你唷」

▲瘦皮猴修成腹肌大鵰猛男約砲+販毒，髮型師被逮竟告白員警「愛你唷」。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

在台中擔任髮型師的陳姓男子身材瘦弱，但將自己的照片修成腹肌大鵰猛男，平時在交友軟體「GRINDER」約砲，還將毒品賣給砲友，且個人檔案特別備註「BB粗大猛抽」及「如需幫打可內洽」等字眼，企圖吸引網友注意，招攬更多客源。警方日前趁他與網友交易時逮人，未料陳男竟看上移送他的員警，不僅燦笑狂撩說「愛你唷！」甚至還向員警索討LINE，全案檢方在23日偵結起訴。

▲為吸引網友目光，陳男還備註「BB粗大猛抽」及「如需幫打可內洽」等字眼。（圖／民眾提供）



警方調查，該名陳姓男子住在台中市北區，在一間連鎖髮型工作室擔任髮型設計師，平常有透過交友軟體尋找性關係的習慣，染上毒癮後也開始販毒，平時除了上交往軟體約砲外，還會向砲友兜售安非他命。為吸引網友青睞，陳男不僅修圖修很大，放上一張露腹肌、穿緊身褲、大鵰雄偉的照片，還特別備註「BB粗大猛抽」及「如需幫打可內洽」等字眼，企圖吸引網友注意，招攬更多客源。



警方經蒐證完備後，警方趁陳男與藥腳交易時當場逮捕，並在陳男身上查獲安非他命1包及行動電話1支等贓證物；全案詢畢依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，經檢察官偵結後認犯罪事證明確，23日偵結起訴。